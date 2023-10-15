【開心速遞】蘇韻姿隻身來港選美追夢　Andrea與愛犬相依為命盡顯母愛【有片】

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿（Andrea）於2016年隻身由加拿大來港參加香港小姐，從此踏上演藝之路，7年以來一個女仔在香港生活，要一個人迎接各種挑戰。

但獨居的蘇韻姿並不孤單，她自3年前遇上法國鬥牛犬Otis，人狗從此相依為命，成為彼此間最親密的家人。

【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》 蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《我們的青春日誌》8.0版本展開新一年劇季 蘇韻姿關寶慧期間限定特別演出

見證Otis成長

蘇韻姿接受TOPick專訪表示，當Otis尚是BB時，已將牠帶回家：「牠剛剛回家約3個月大，所以我見證牠打針、看醫生等。看着牠成長，看着牠從很細粒到很大隻，現在很重，有11KG。」

Otis於機緣巧合下，才成為蘇韻姿的寵物：「牠，是我朋友的狗在絕育前所生一胎的其中一隻，我朋友將牠的BB分了給他人，怎料剩下了一隻，便是Otis。恰巧我當時想養狗，這是我們的緣份。」她笑言已將自己當成是媽媽。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相依為命

「我和Otis算是相依為命，我在香港自己住，家人都在加拿大，沒甚麼機會遇見家人，每天回家則可看見Otis。」對蘇韻姿來說，Otis是她最親、最Close的家人。

隻身從加拿大來港發展的蘇韻姿坦言，有時會想念家人：「會哭泣發洩，牠看見便會過來錫我並扒在我身邊。我覺得每個人都需要有個寄托，也覺得要珍惜。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

無敵破壞王

很多人認為法國鬥牛犬看起來蠢蠢鈍鈍，蘇韻姿則認為：「Otis是一隻很活躍和興奮的狗仔，牠任何時候都超級Friendly，有時會嚇親人。有些人不習慣接觸狗仔，或覺得牠不像其他狗般標緻，因而會被牠嚇到。」

其口中超級Friendly的Otis原來曾經是個破壞王，「大約於牠5、6個月大的時候，有日回家後發現就如打杖一樣，所有物件都在地上，紙巾咬碎了且滿佈地上。最壞的情況是電視機跌了下來，嚇到我很驚。心想如果電視機壓住牠怎麼辦？」幸好，電視機當時跌在沙發和電視之間的茶几上。

她續說：「Otis可能太興奮，跑來跑去撞到電視櫃，令電視機跌下來。安全起見，便找師傅將電視機鎖上牆。那是牠破壞性最強的一次。」

▼ 點擊圖片放大

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

感慨愛犬成長太快

蘇韻姿感慨Otis大得很快，「約八個月左右開始不再有BB樣，雖然現時都很可愛，不過很想念牠BB時的樣子，很得意有如豬仔般，而且很細粒。」

時日太快，她有感而發：「牠在地球的時間比人少，工作的時間以外都盡量將時間分配給牠，和牠出去玩及帶牠出去見更多人、狗仔，希望牠的生活都可以更豐富和精彩。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

想念Family Dog

來港之前，蘇韻姿亦曾有養狗：「加拿大的家有一隻Family Dog，叫Yoyo。數個月前，14歲的牠離世了，牠也很厲害，能夠這麼長命。唯一的遺憾就是牠在加拿大，我不能陪回去在牠最後數天跟牠在一起。」

她形容Yoyo是一隻很聰明的神犬，「加拿大冬天很冷，一定要關水喉，不然便會爆。有次我們忘記關水喉，Yoyo不斷地對着地牢吠，令我們發現漏水的情況。」

蘇韻姿指自己錯過了Yoyo一半的「狗生」：「來了香港7年，我走的時候牠7歲，牠走的時候是14歲，我其實錯過了牠一半的人生。我覺得任何人做哪一行，要離鄉別井都會有這小小的遺憾。」

▲ Yoyo是蘇韻姿家中已故的Family Dog。（IG圖片）

珍惜相處時間

Yoyo離開時，蘇韻姿非常不捨，「我真的哭到痴線，亦令我想將來Otis怎麼辦呢？牠走的時候我應該會再辛苦點，在香港我只有Otis，牠亦只有我，所以將來牠走的時候，我會哭得很辛苦。牠在地球尚有的時間會陪牠更多，希望牠真的活得很精彩。」

她感觸地說：「珍惜我們有的時間，無論是狗或人也好，大家在地球的時間有限。疫情和Yoyo的離開都令我更珍惜每一段關係。」

難得相識，記得珍惜。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

髮型：Carman Ngai

化妝：gi_namnam_makeup

服裝：@asuni.style

場地：YOSOSISI Party Room

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R