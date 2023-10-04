【癌症殺手】男子持續4年血便不以為意　失禁求醫揭患直腸癌險切除肛門

▲ 男子持續4年血便不以為意，失禁求醫揭患直腸癌險切除肛門。

直腸癌與飲食習慣息息相關，若排便出現異常，就要及時求醫。台灣一名50多歲男子平日喜愛應酬、吃肥膩重口味食物，出現間歇性排便黏糊摻雜血絲，但因工作繁忙不以為意，持續了4年，更出現肛門急迫感、偶爾失禁等症狀，最後求醫竟揭患直腸癌第三期。

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近日，台灣奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君於Facebook個人專頁分享案例，指一名50多歲男患者，因平日喜愛應酬，並愛吃肥膩重口味食物；由2017年開始，他的排便習慣就開始改變，出現間歇性排便黏糊摻雜血絲。但因工作繁忙，該名男患者不以為意，直至2021年底血便頻繁到一日7、8次，還伴隨肛門急迫感、偶爾失禁等症狀，於是趕緊前往就醫。

醫生為男患者安排大腸鏡檢查，結果發現其肛門口上方齒狀線處有潰瘍性腫瘤，經電腦斷層檢查，確診為直腸癌第三期伴隨局部淋巴轉移。原本醫生建議先做手術切除再安排化療。但由於腫瘤接近肛門口，進行切除手術會連同肛門一併切除，並在腹部開一個永久性腸造口。惟該名男患者不願切除肛門，因此就前往奇美醫院尋求其他意見。

大腸直腸外科醫生依「磁力共振」（MRI）影像顯示，發現腫瘤位於肛緣上2.6厘米位置，屬於中低位直腸腫瘤，建議先採用化療合併放射治療縮小腫瘤後，再以手術減少切除範圍。但男患者在第二次療程後出現腹瀉頻繁的症狀，一天出現帶血絲黏膜6、7次，服用止瀉藥也無法緩解。隨著療程進行，男患者腹瀉持續一個月伴隨裏急後重、排便疼痛，遂尋求中醫治療。

陳豪君解釋，中醫藥治療以辨證論治為原則，以該名男患者的狀況，長期應酬兼愛吃肥膩重口味食物，加上平日工作壓力大、易緊張、個性急、肝氣不疏加上濕熱鬱積在中下焦，從而導致直腸潰瘍性腫塊，伴隨黏液血便出，而化療藥物的毒性損傷脾胃之氣下陷，所以出現腹瀉頻繁，無法止住的狀況。

經中藥加上針灸治療2周後，男患者腹瀉得到改善。在化療及電療療程結束後，仍持續以中藥加針灸輔助治療。兩個月後，追蹤男患者的腫瘤已縮小，再過多一個月，他接受手術成功切除腫瘤，達到原先保留肛門的期望，且在傷口恢復後也移除掉暫時性腸造口。目前，男子已返回職場工作，無需服用抗癌藥，並將持續中西醫回診，改善術後括約肌控制問題。

陳豪君指，根據奇美醫院去年統計，院內大腸直腸癌住院會診中醫共有152人次，大腸癌中醫癌症專案門診有103人次，呈現逐年增長。透過中西醫結合的治療方式，經由中醫師處方中藥或針灸治療，都可以減輕病人化療及電療期間的不適症狀，順利完成整個療程，可造福更多大腸癌病人。

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責任編輯：羅嘉欣