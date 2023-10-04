  • 32°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 17:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長壽之道】104歲婆婆高空跳傘破紀錄成全球最高齡跳傘者　揭「另類」長壽秘訣

保健美顏 16:10 2023/10/04

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

104歲婆婆高空跳傘，破紀錄成全球最高齡跳傘者！揭「另類」長壽秘訣。

年齡不是障礙！美國一位104歲高齡的婆婆在日前挑戰自我，完成高空跳傘，更打破健力士世界紀錄，成為世界上最高齡的跳傘者。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生

據《芝加哥論壇報》、《紐約郵報》等媒體報道，10月1日，來自美國芝加哥的104歲婆婆Dorothy Hoffner，在親友陪伴下推著助行器，到芝加哥高空跳傘中心準備挑戰高空跳傘。據了解，這並非高齡的Dorothy首次跳傘。在她100歲那年，因好友計劃跳傘，也讓她萌生興趣，一起參加之後就迷上這項活動。Dorothy回憶4年前第一次跳傘，當時飛機爬升至13,500英呎高度，教練只在她身後輕推一把，她便自己跨出飛機，勇敢跳下。

破世界紀錄成全球最高齡跳傘者

Dorothy來到跳傘中心後，穿戴好安全帶，在教練陪同下走進機艙，等待再一次的挑戰。直至飛機在高空打開艙門，Dorothy冷靜又自信地隨教練一躍而下，神態自若地飛翔在空中，似乎完全忘記自己的年紀，面對鏡頭也完全沒有膽怯神情。

最後，Dorothy隨教練成功著地，一衆親友與記者上前道賀，而Dorothy臉上也難掩興奮之情。這一次成功的跳傘，也讓她打破了來自瑞典的103歲婆婆Linnéa Ingegärd Larsson的跳傘紀錄，以104歲高齡創下健力士世界紀錄成為全球最高齡跳傘者。

點擊圖片放大
+6
+5

揭「另類」長壽秘訣

Dorothy在跳傘後向眾人興奮表示：

年齡只是一個數字；飛翔的感覺太棒了！

至於如何能像Dorothy一樣，高齡時仍有心有力活得精彩？她自曝長壽的秘訣就是終身未婚，所以「沒有老公和小孩需要操心」。另外，她還會安排時間每周固定約朋友聚餐、行山、旅行；也會和年輕人做朋友，讓自己的心態跟著變年輕。Dorothy透露，未來還想挑戰搭熱氣球，表示人生還充滿很多未知的可能需要探索。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【高齡打工仔】5點半起身上班堅持60幾年　93歲全職OL無意退休：工作令我快樂
18:00 2023/09/17
【高齡打工仔】5點半起身上班堅持60幾年　93歲全職OL無意退休：工作令我快樂
【美國研究】8大生活習慣助延壽24年　60歲開始都有效
21:28 2023/07/28
【美國研究】8大生活習慣助延壽24年　60歲開始都有效
【長壽之道】每日練琴4小時愛吃芝士朱古力　法國108歲人瑞鋼琴家：我還年輕
12:13 2023/04/05
【長壽之道】每日練琴4小時愛吃芝士朱古力　法國108歲人瑞鋼琴家：我還年輕

你可能感興趣

【高齡打工仔】5點半起身上班堅持60幾年　93歲全職OL無意退休：工作令我快樂
18:00 2023/09/17
【高齡打工仔】5點半起身上班堅持60幾年　93歲全職OL無意退休：工作令我快樂
【美國研究】8大生活習慣助延壽24年　60歲開始都有效
21:28 2023/07/28
【美國研究】8大生活習慣助延壽24年　60歲開始都有效
【長壽之道】每日練琴4小時愛吃芝士朱古力　法國108歲人瑞鋼琴家：我還年輕
12:13 2023/04/05
【長壽之道】每日練琴4小時愛吃芝士朱古力　法國108歲人瑞鋼琴家：我還年輕
正能量 網絡熱話 芝加哥 美國

最高瀏覽

【直擊有片】金鐘政總外有人疑持刀襲保安兩人傷　17歲男被捕
【直擊有片】金鐘政總外有人疑持刀襲保安兩人傷　17歲男被捕
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波