【長壽之道】104歲婆婆高空跳傘破紀錄成全球最高齡跳傘者　揭「另類」長壽秘訣

▲ 104歲婆婆高空跳傘，破紀錄成全球最高齡跳傘者！揭「另類」長壽秘訣。

年齡不是障礙！美國一位104歲高齡的婆婆在日前挑戰自我，完成高空跳傘，更打破健力士世界紀錄，成為世界上最高齡的跳傘者。

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據《芝加哥論壇報》、《紐約郵報》等媒體報道，10月1日，來自美國芝加哥的104歲婆婆Dorothy Hoffner，在親友陪伴下推著助行器，到芝加哥高空跳傘中心準備挑戰高空跳傘。據了解，這並非高齡的Dorothy首次跳傘。在她100歲那年，因好友計劃跳傘，也讓她萌生興趣，一起參加之後就迷上這項活動。Dorothy回憶4年前第一次跳傘，當時飛機爬升至13,500英呎高度，教練只在她身後輕推一把，她便自己跨出飛機，勇敢跳下。

破世界紀錄成全球最高齡跳傘者

Dorothy來到跳傘中心後，穿戴好安全帶，在教練陪同下走進機艙，等待再一次的挑戰。直至飛機在高空打開艙門，Dorothy冷靜又自信地隨教練一躍而下，神態自若地飛翔在空中，似乎完全忘記自己的年紀，面對鏡頭也完全沒有膽怯神情。

最後，Dorothy隨教練成功著地，一衆親友與記者上前道賀，而Dorothy臉上也難掩興奮之情。這一次成功的跳傘，也讓她打破了來自瑞典的103歲婆婆Linnéa Ingegärd Larsson的跳傘紀錄，以104歲高齡創下健力士世界紀錄成為全球最高齡跳傘者。

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揭「另類」長壽秘訣

Dorothy在跳傘後向眾人興奮表示：

年齡只是一個數字；飛翔的感覺太棒了！

至於如何能像Dorothy一樣，高齡時仍有心有力活得精彩？她自曝長壽的秘訣就是終身未婚，所以「沒有老公和小孩需要操心」。另外，她還會安排時間每周固定約朋友聚餐、行山、旅行；也會和年輕人做朋友，讓自己的心態跟著變年輕。Dorothy透露，未來還想挑戰搭熱氣球，表示人生還充滿很多未知的可能需要探索。

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責任編輯：羅嘉欣