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【JPEX風波】TVB藝人鄭雋熹涉JPEX案被捕　被指詐騙集團成員保時捷遭拖走

娛樂 13:16 2023/10/04

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鄭雋熹

警方上月調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，今日（10月4日）再有新進展，警方在屯門拘捕一名28歲姓劉男子後，再於大埔拘捕一名29歲姓鄭涉案男子，相信是犯罪集團的成員。

有消息指，被捕姓鄭男子為TVB電視藝員鄭雋熹，警方更在元朗南坑村拖走一輛價值180萬港元的白色保時捷，相信為犯罪所得的財產。

【JPEX風波】林作裕美上深圳食大閘蟹慶中秋　網民冷嘲：自己有錢就食好嘢

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開頻道教買賣虛擬貨幣

現年29歲鄭雋熹在2017年參加無綫藝員訓練班，翌年正式出道，現為TVB合約藝員，曾參演無綫劇集《是咁的，法官閣下》及《十八年後的終極告白》等，之後憑主持《七線人棄王》開始較多人認識。

在2022年4月，參加《思家大戰》贏得5萬元獎金兼獎品而再受關注。另外，喜歡投資股票及虛擬貨幣，名下擁有奔馳AMG E53（2022年6月轉售）、本田S2000和保時捷Taycan 4S三款座駕。

而鄭雋熹開設的YouTube頻道「阿熹百科」不定期發布他所分析的「幣圈一週」，討論加密貨幣消息等。

就鄭雋熹被捕，TVB企業傳訊部回覆媒查詢表示：「對此事正在了解中。重申，相關事件屬個人行為，並不代表本台立場。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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