【英國高考】英國A-Level傳改革列英數必修　升學專家料對國際生差別不大

▲ 英國傳媒上月引述消息指，英國首相辛偉誠有意改革英國高考（A-Level），將英文及數學列必修科，惟未有最終定案。（英識教育提供圖片）

英國傳媒上月引述消息指，英國首相辛偉誠有意改革英國高考（A-Level），將英文及數學列必修科，惟未有最終定案。有升學專家表示，大部分國際學生會自行報考國際英語水平測試（IELTS）佐證英語能力及選修數學，故認為對他們而言差別不大；亦有升學專家認為，改革方案會削弱選科自由度。

英國私立預科學院首席教育總監Yasmin Sarwar表示，大部分國際學生會自行報考IELTS佐證英語能力，而數學及進階數學科亦是國際學生的熱門選修科，加上英國頂尖大學入學試對學生英語及數理水平有一定要求，學生一般已有準備，故認為改革方案對國際學生而言差別不大。

▲ 英國私立預科學院首席教育總監Yasmin Sarwar認為，改革方案對國際學生而言差別不大。（英識教育提供圖片）

英國升學顧問陳思銘亦表示，現時英國會考（GCSE）必修英語及數學，其中英語較為着重讀寫能力，因此將相關安排延伸至高考，理論上難度不大，不過認為會削弱選科自由度，稱不擅長數學的學生，將不能藉選修其他科目來「逃避數學」。

▲ 英國升學顧問陳思銘亦認為，改革會削弱選科自由度。（英識教育提供圖片）

為期兩年的A-Level課程不設必修科，學生一般會選擇3至4個主修科目進行學習及考試，作為申請英國及其他國家，如美國、加拿大、澳洲及紐西蘭大學的依據。

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責任編輯：梁凱婷