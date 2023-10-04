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【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治

醫生診症室 18:51 2023/10/04

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男子胸悶照3次心電圖無異常，電腦斷層掃瞄揭病因惟2天後終不治。

心臟病往往防不勝防！台灣有男子因胸悶到急症室求醫，即使照了3次心電圖仍未發現異常，直到後來經電腦斷層掃描，才證實為「主動脈剝離」，儘管已進行緊急手術，惟最終留醫深切治療部2天後終不治身亡。死者妻子為此非常傷心，懷疑是急症室醫生有延醫之誤，不過有心臟科醫生便指出，主動脈剝離死亡率本身已是非常高。

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心臟內科醫生劉中平在Facebook發文表示，死者妻子本身為自己的病人，她於覆診時便向他哭訴，懷疑自己丈夫是因急症室醫生疏忽而身故。她憶述，丈夫最初只有胸悶症狀，之後到急症室求醫時，即使照了3次心電圖亦未有任何發現，其後丈夫於去廁所時突然昏迷。 最終透過電腦斷層掃描，才證實為「主動脈剝離」，並需進行緊急手術，惟最終仍不敵死神。死者太太因此認為，急症室醫生需為丈夫的死負上責任。

不過，劉中平形容這案例可說是致命誤會，他其後便向該名妻子解釋指，只有胸悶症狀，本來就很難直接診斷出是否有主動脈剝離，而且亦指急症室醫生有先幫患者做了數次心電圖，也請其留下來觀察，應該算有盡到責任。

劉中平接著又解釋指，主動脈剝離死亡率其實非常高，甚至有5分之1的病人尚未入院就死亡，而患者有到急診室求醫，也進行了緊急手術，算是有在黃金時間內治療。在聽完劉中平解釋後，死者妻子表示，她的孩子們也勸她別再計較，又指再提告也沒有甚麼幫助，但內心就是一直過不去，不過會再多思考一下。

病發兩周未處理 死亡率可高過7成

本港心臟科專科醫生謝德新曾受訪表示，每10萬人就有3人患有主動脈撕裂（主動脈剝離），平均發病年齡約為63歲，患有高血壓或正懷孕的人士亦屬高危一族，而健身及舉重等運動可增加心臟血管壓力，或提高患病風險。

他解釋，主動脈一旦出現撕裂，血流衝破血管內膜，並於外膜及中膜間延伸撕裂，血流或衝破外膜，令主動脈破裂導致出血。患者病發後每過1小時，死亡率就會提升1%，兩日內死亡率可高達5成。如兩周過去仍未妥善處理，死亡率更高逾7成。

本港急症科專科醫生「長頸鹿醫生」曾在Facebook專頁分享，遇過一個主動脈剝離個案，一名消防員接近2米高、身型大隻，但「痛到縮埋一舊」結果消防員於照X光途中死亡。他指出主動脈剝離「是十分恐怖的痛楚」，可以「無先兆、無樣睇、話嚟就嚟」，而且死亡率高。

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責任編輯：羅嘉欣

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