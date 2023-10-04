【靚太安樂窩】仙樂都曾務農為生嗌辛苦   為一個理由甘願助夫打理農莊

▲ 仙樂都助夫打理農莊，好有愛！

模特兒出身的仙樂都（吳堯堯、Yoyo）2020年與圈外男友梁國鋒（Godfrey）拉埋天窗，當日還在Godfrey投資的大埔生活農莊舉行婚禮。婚後Yoyo將重心放在家庭，現時是一名全職媽媽，並會親力親為助夫打理農莊。

丈夫突然轉行搞農莊

Yoyo指與Godfrey剛拍拖時，對方是做展覽的，經常要周圍飛，豈料有一天Godfrey突然說要轉行搞農莊，她雖感到鄂然，但口裡仍說支持：「拍拖男女朋友，當然支持，想做便去做吧，當然說這些，對不對？你不能說耕田有什麼好？這麼辛苦。」

Yoyo坦言小時候要耕田，覺得很辛苦：「爸爸是傳統耕田那一種，種了菜，拿去街市。老公的就不同，他是教人去種植，教人怎樣環保。」

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仙樂都離不開耕田的宿命

她又苦笑指自己與農夫有緣，一生也離不開耕作，笑說:「即是我自己的命，是要經常留在農田，離不開農田，所以嫁的老公，他原本不是做這一行，走了去做這一行，我在想，不妙了，會不會是因為我嫁給他，累他要耕田呢？」

然後續說：「我在想，如果不嫁給他，嫁給別人，那個人會不會也去耕田呢？會不會這就是我宿命呢？」

深深一吻來代替講話

Yoyo雖然口裡說辛苦，但凡事親力親為，會在農莊打掃、教小朋友畫畫和做勞作等。

她表示逢星期六日、公眾假期，都會帶女兒Bella回農莊，讓她親親大自然，她坦言幫手打理農莊，又要照顧女兒，其實真的很累，講到她全力為家庭，老公有沒有稱讚她的付出？Yoyo笑得開懷:「這些東西比較少，哈哈。你老公會不會無端白事讚你？不會的，你應該做的，哈哈。」其實Godfrey也很識做，以深深一吻來代替講話，相當甜蜜！

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場地: 生活農莊

記者：Kiwi Lee