《玩謝華爾街行動》比JPEX更戲劇性事件　小散戶集體挑戰大鱷

▲ 保羅戴路演「咆哮小貓」，因晒冷式投資被網民捧為英雄。

虛擬貨幣平台「綠石數字資產平台」JPEX因涉入無牌經營，先後被證監會和警方介入調查事件，成為港人熱話。投機炒賣從來有風險，荷里活片《玩謝華爾街行動》（Dumb Money），正好便是改編一件「刀仔鋸大樹」的真人真事，由「散戶打大鱷」的瘋狂搵銀故事，嘗試探討投資市場存在的風險和機制漏洞。

由《蝙蝠俠》（The Batman）性格演員保羅戴路、《美國隊長2：寒冬戰士》（Captain America: The Winter Soldier）施巴斯坦史丹及《賤鄰50》（Bad Neighbours）薛夫洛根等主演的《玩謝華爾街行動》，以2021年發生的一件紀股壇奇聞，後來被寫成小說的作品改編。

▲ 在妻子的支持下，男主角決定?身挑戰對沖基金界。

平民一夜致富

故事講一名名自稱「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的打工仔Keith Gill，決定用53,000美元的畢生積蓄，買入一隻被睇低一線的遊戲零售連鎖店GameStop的股票，並拍片放上美國「連登」Reddit討論區炒股版。

此舉在網上被視為「平民英雄」，因而人氣急升，大批網民為表支持陸續跟風入市，旋即推爆GameStop股價，齊齊一夜致富，成為當時全球矚目的股壇運動！

另一方面，以加布普堅（Gabe Plotkin）為首的一些基金，眼見新手玩轉市場，立即出手開始做空該股，於是一場小股民對戰大鱷的世紀之戰一觸即發！

▲ 薛夫洛根飾演億萬富翁、對沖基金賣空者Gabe Plotkin。

疫情造神話

曾執導《黑白魔后》的導演基克喬里斯佩表示，他決定拍這個故事，源於在疫情最嚴重、最充滿恐懼、最孤獨不安的時期，社會上有更多將窮人和勞動階級邊緣化的情況，對只有利於有錢人的制度的憤怒就不斷升級，最後成為這場完美的起義，讓「GameStop 事件」在最適當時間出現。

而人們不僅針對股票市場，更是集合疫情、孤立感，在國家的嚴峻時刻，大家需要一個出口、一種被聆聽的方式，以及找尋一個代言人，因此令到咆哮小貓出現，在不為意下掀起一場革命。

▲ 寒冬戰士施巴斯坦史丹演股票交易平台Robinhood的聯合創辦人Vlad Tenev。

揭破體制漏洞

事實上，這場真實的股壇大戰，並沒有戲劇性的大衛戰勝巨人結局，當散戶們以為他們集體的操作正在打壓對沖基金，可是情況並非如此，市場上依然有投資平台可在每個人身上賺錢，甚至有操縱市場行為，隨之而來的災難，經歷有如坐過山車般大上大落。

電影捕捉到小投資者在這次事件中所承受的壓力，觀眾也同樣感受到當中的刺激、沮喪和恐懼，由小人物的角度，踏上一段狂野旅程，在這宗看似曇花一現的股壇事件上，揭示國家的貧富懸殊的問題，並繼續討論體系需要改變的地方。

▲ 發生在華爾街的「GameStop」事件，被形容是近年股壇神話。(外電圖片)

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