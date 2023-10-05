【新手爸媽】坐月培養與老公湊B默契　Selina：媽媽開心母乳才會多

▲ Selina分享坐月心得：「媽媽開心、寶寶才會開心！」

台灣女藝人Selina上個月成功迎來了兒子小腰果的出生，隨後在月子中心進行身體調養。她近日透露首任母親角色的適應情況，並分享坐月心得，強調在坐月子期間選擇專注於身心健康，沒有使用月子中心的體重計，選擇以身體感覺為主，並進行放鬆的活動，如進行SPA和減少使用手機的時間，讓自己的身心在恢復的過程中感到舒適，以確保自己和仔仔健康快樂。

Selina形容，新任媽媽這段經歷還算順利，處女座仔仔表現得相當乖巧，有輕微的潔癖，只要尿布濕了就會示意。 仔仔亦非常可愛，每一秒鐘的表情都不一樣，並表示幸福的感覺遠多於辛苦。

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Selina強調她在坐月子期間選擇專注於身心健康，避免辛苦的事情，「情緒豐滿時侯只敢小小落淚，怕自己哭太多，眼睛會瞎掉，眼睛有點影響好像有點老花！」

另外，Selina笑言自己在月子中心的體重計上從未站上過，「把自己身體照顧好就好，先做好月子再來認真面對這題，現在先以身心舒服，媽媽開心、寶寶才會開心，媽媽開心母奶也才會多！」

她與老公培養了湊 B的「合作默契」：「換尿布、洗澡課程，在月子中心媽媽都藉故不去上課，都叫腰果爸爸去，永遠都希望自己不要學會，這些事情讓爸爸做就好了，這也是我們的默契跟互動，為這個家庭的付出，爸爸媽媽都盡一份力。」Selina 計劃邀請家人和朋友到家中聚會慶祝仔仔的滿月。

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責任編輯︰羅嘉欣