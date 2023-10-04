【網購騙案】假旅社專頁湧現23間旅社受害　聲稱700元住半島坐直升機僅原價3%　

▲ 假旅社專頁湧現幾可亂真，聲稱700元住半島坐直升機僅原價3%，23間旅社受害。（東瀛遊FＢ圖片）

網上偽冒網站愈來愈猖獗，TOPick發現社交平台Facebook（fb）出現大量自稱本地知名旅行社的廣告，聲稱出售優惠旅遊、酒店等套票，售價便宜得驚人，例如入住半島酒店一晚加4餐，包專車接送及直升機觀光體驗，每位只需700元，僅是原價的3%。

旅行社美麗華旅遊及東瀛遊承認遭騙徒以多個假專頁冒充，以平價招徠，已向警方報案。旅遊業監管局指，去年9月至今，共有23間持牌旅行代理商受害。資訊科技專家指出，現時不論港府或社交平台供應商均無法杜絕假網站，市民一旦受騙難以追討損失，必須提高警覺免墮陷阱。

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最近fb充斥自稱美麗華旅遊、東瀛遊，甚至已清盤的康泰旅行社的廣告帖文，內容大多關於平價酒店及旅遊套票，部分列明入住海景套房，最少包3餐及連串活動。若選購香港富麗敦海洋公園酒店，除了送海洋公園或水上樂園入場門票，生日更贈送蛋糕、房間免費布置等；若選購半島酒店，更可乘坐直升機在維港上空遨遊18分鐘；每位售價由300元至1,050元不等。

翻查資料，半島酒店最平的房價4,580元起，而直升機體驗連酒店下午茶索價近1.7萬元，專車接送最少1,680元，合共逾2.3萬元；而假專頁廣告聲稱的價格每位700元，即僅是原價的3%，便宜到難以置信。

照片名稱 與真專頁如出一轍

記者瀏覽刊登廣告的專頁，發現當中上載的照片、名稱與相關真正的旅行社專頁如出一轍，亦會定期更新各種旅遊推廣活動，以假亂真。

本報向有關旅行社查詢，東瀛遊執行董事禤國全澄清，相關專頁及廣告絕非其公司建立及刊登，指相關推廣平得太離譜，「單單半島食餐飯都一千幾百，邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」他強調真正專頁有超過17萬追蹤者，假冒專頁只有約1.5萬追蹤者；而且真專頁不會使用hotmail、gmail等作為公司電郵地址，呼籲市民付款前必須先向官方確認。

他補充截至昨日（3日），已揭發有34個偽冒東瀛遊的fb專頁，當中7個仍未被封，公司已報警及向fb舉報，亦自8月中起，多次向fb申請藍剔官方認證，惟仍未成功。

美麗華總經理李振庭亦指，自今年6月起偽冒其公司的專頁急增，向Facebook舉報後，假專頁曾沉寂一段時間，不過9月又再有冒起的迹象。

23代理商舉報 假網難杜絕

旅監局表示，自旅遊業新規管制度於去年9月1日實施至今，共接獲23間持牌旅行代理商舉報，稱其商號等遭人偽冒進行網上詐騙。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，任何人都可在fb落廣告，平台在刊登前較難詳細地審核每個廣告的內容，政府亦難以規管境外公司的商業活動，讓不法份子利用漏洞進行詐騙；他指市民網上購物只能自保，提高警覺防止受騙。他補充，企業會為專頁申請fb藍剔驗證以提高可信度，不過知名度較低的用戶申請期一般較長，只能等候官方審批。

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記者：陳麗娜