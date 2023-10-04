【夜尿困擾】夜尿不一定是前列腺肥大　醫生揭恐是4原因所致

▲ 夜尿不一定是前列腺肥大，醫生揭恐是4原因所致。

人到中年或會有夜尿困擾，台灣有泌尿科醫生就分享，有些人可能會單純以為夜尿成因，是由於器官老化、攝護腺（前列腺）肥大而忽略問題，甚至拒絕就醫。但其實夜尿症不等於攝護腺肥大，還有很多疾病原因會造成夜尿問題，並分享4大成因。

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台灣泌尿科醫師白彝維在Facebook專頁「維尚泌尿科診所」分享，夜尿症4大成因包括如下：

1. 抗利尿激素（ADH）賀爾蒙不足

白彝維稱，正常來說，熟睡時身體會分泌抗利尿激素賀爾蒙，進而減少尿量；而該激素不足時，就容易引發夜尿。

2. 儲存尿液功能降低

當膀胱容量小於夜間產生尿液量，也會造成夜尿困擾。

3. 睡前兩小時飲太多水份

睡前攝取過多水分是夜尿一大成因。白彝維表示，當晚上喝下太多飲品，如茶類、酒類、牛奶，都會造成過多尿液量的問題。

4. 其他疾病或是服用藥物中

糖尿病、膀胱過動症、泌尿道發炎等，也有一定機率導致夜尿。此外，有服用藥物週期亦可影響排尿節奏。

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責任編輯：羅嘉欣