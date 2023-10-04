【經典畫冊】畢加索傳奇作品圖錄全套33冊推售　定價22.5萬元輯錄逾1.6萬幅畫作【內附連結】

▲ 畢加索的傳奇作品圖錄《Zervos》是史上最全面的畢加索作品集。（The « Zervos » Catalogué Raisonné de Picasso par Christian Zervos Crédit : Courtesy Editions Cahiers d’Art, Paris 2023. © 2012, Succession Picasso, Paris. ）

為紀念20世紀最具影響力的藝術家巴布羅・畢加索（Pablo Picasso）逝世50周年，出版商Thames & Hudson將其作品圖錄引進亞洲。Thames & Hudson作為世界上舉足輕重的插圖書籍出版商，正著手參與《Zervos》紀念版的工作。由Cahiers d’Art出版的《Zervos》是畢加索的傳奇作品圖錄，全套共33冊，輯錄超過16,000幅畫作和素描，堪稱畢加索有史以來最全面的作品集。

畢加索於1973年4月離世，享年91歲。世界各地於其逝世周年紀念，已經或將會舉辦的相關展覽和主題活動達數十個。

這套現代版的經典巨著是Christian Zervos的畢生心血結晶。他當年與畢加索親身合作，輯錄其於逝世前40年藝術生涯所繪製的畫作、素描和草稿，作品超過16,000幅。作品圖錄的最後一冊於 1978 年正式出版，當時二人皆已逝世。

▲ 作品圖錄共33冊，輯錄16,000件作品，售價225,000港元。

涵蓋1895年至1972年創作

當中涵蓋畢加索於1895年至1972年期間創作的所有作品，由巴黎Cahiers d’Art出版商在1932年至1978年間分33冊於法國出版。

首套33冊的法文全集於1991年面世，而英文版則於2014年首次出版。現時法文版和英文版均於香港Thames & Hudson Asia網站有售，定價225,000港元。這套作品集可透過香港中圖發展有限公司派送至中國內地的地址。

畢加索傳記作家Sir John Richardson表示，「對於任何涉足藝術界的人士而言，無論是經銷商、歷史學家或收藏家，這套作品圖錄都大派用場。Zervos盡心盡力為畢加索效勞，為此畢加索也非常感激他。」

所有圖像均忠於原版以黑白打印。研究畢加索的學者、古根漢美術館20世紀藝術策展人 Carmen Giménez指出，「畢加索和Zervos大可採用彩色印刷，惟畢加索鍾情黑白色，他認為顏色總是不真實的。」

▲ 由於畢加索鍾情黑白色，故圖錄所有圖像均忠於原版以黑白打印。（The « Zervos » Catalogué Raisonné de Picasso par Christian Zervos Crédit : Courtesy Editions Cahiers d’Art, Paris 2023. © 2012, Succession Picasso, Paris. ）

原版作品圖錄拍賣價達6萬美元

畫冊定價或會令人感到驚訝，著名藝術收藏家、Cahiers d’Art出版人Staffan Ahrenberg指出，原版作品圖錄已成為收藏品，在拍賣會中一般以6萬美元左右成交，而簇新原裝的售價更高達20萬美元。

畢加索生於西班牙，是20世紀最具影響力的藝術家之一。他早年已展現非凡的藝術天賦，隨後在「現代藝術」的光譜中探索及開創多種激進風格 — 從受非洲影響的原始主義和立體主義到新古典主義、超現實主義和情色性。

他同時是一位雕塑家和銅版畫家，作品數量眾多，並於晚年重新演繹多位大師的藝術作品。

畢加索最著名的作品包括原始立體主義的《亞維農的少女》（Les Demoiselles d’Avignon）（1907年），以及反戰畫作《格爾尼卡》（Guernica）（1937年），是西班牙內戰期間轟炸格爾尼卡的戲劇性寫照。其數幅作品躋身全球最昂貴的畫作之列，包括在2004年在拍賣會上以1.04億美元成交的《拿著煙斗的男孩》（Garçon à la pipe）。

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畢加索在其漫長的一生中創作了大量作品，他在20世紀藝壇取得革命性成就，因而享譽全球，並獲得巨額財富。

備受尊敬的藝術評論家Robert Hughes說：「時至今日，要是說巴布羅・畢加索主宰20世紀西方藝術，已經是最普通不過的陳述了。無論是畫家或雕塑家，甚至是米高安哲羅（Michelangelo），一生都不及畢加索如此有名。」

西班牙馬德里畢加索展覽

西班牙馬德里現有3個以畢加索為主題的展覽正在或即將展開，有意計劃到當地旅行的畢加索作品愛好者，不妨順道觀展：

Picasso: Sin Título（畢加索：無題）

由 Eva Franch i Gilabert 策劃，展出了畢卡索最後時期（1963-1973）的 50 件作品，並邀請了50 位當代藝術家提出了新的解讀。

日期：即日至2024年1月7日

地點：La Casa Encendida（地址：Rda. de Valencia, 2, 28012 Madrid）

Picasso, lo sagrado y lo profano（畢加索，神聖與世俗）

由 Paloma Alarcó 策劃的展覽，在博物館一樓 53 至 55 號房間展出。展覽的主題旨在研究藝術家對待古典世界和猶太基督教傳統主題的大膽性和獨創性，揭示他整合先前藝術的元素和問題並反思藝術的終極本質的能力。

日期：即日至2024年1月14日

地點：Thyssen-Bornemisza Museum（地址：P.º del Prado, 8, 28014 Madrid）

Picasso 1906：La gran transformación（畢加索 1906：偉大的轉變）

畢卡索 1906 年的作品一直被理解為玫瑰時期的尾聲或《阿維尼翁少女》的序幕。但今天可以肯定，1906年是畢卡索未來創作中一個有其自身實體的「時期」。那一年，畢卡索還不到25歲，他是一位還很年輕的藝術家，但他的美學標準已經成熟。拋開波西米亞主義和悲觀主義，它顯得生氣勃勃、廣闊，甚至感性；它接近自由主義方法並渴望重新建立藝術體驗。且看策展人如何展現畢加索這偉大的一年。

日期：2023年11月14日至2024年3月4日

地點：Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía（地址：C. de Sta. Isabel, 52, 28012 Madrid）

編輯：葉翠華