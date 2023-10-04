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【JPEX風波】涉JPEX案被捕鄭雋熹曾獲馬國明力讚　TVB回應事件：正在了解中

娛樂 14:08 2023/10/04

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

警方上月調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，今日（10月4日）於大埔拘捕一名29歲姓鄭涉案男子，更相信為犯罪集團的成員。而消息指，被捕姓鄭男子為無綫電視藝員鄭雋熹。

鄭雋熹在2017年參加無綫藝員訓練班，翌年正式出道，現為TVB合約藝員，曾參演無綫劇集《是咁的，法官閣下》及《十八年後的終極告白》等，憑主持《七線人棄王》開始為人認識。

他擅長投資股票及虛擬貨幣，更開設的YouTube頻道「阿熹百科」不定期發布他所分析的「幣圈一週」，討論加密貨幣消息等。

【JPEX風波】TVB藝人鄭雋熹涉JPEX案被捕　被指詐騙集團成員保時捷遭拖走

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TVB回應事件

在去年《萬千星輝頒獎典禮2022》環節《我們都是這樣長大的》內，一班前輩藝人在台上對一班他們欣賞後輩發表感想。

當中，馬國明講對鄭雋熹的感受，稱：「拍白色強人2嘅時候有個後生仔，我記得我見過佢做主持係好搞笑，佢做主持做得叻過我。咁喺白色強人2入面佢係做一個病人嘅家屬，個場戲好認真，我見到佢由對稿開始已經投入感情到真正拍嘅時候一TAKE過搞掂，冇阻收工。我覺得做演員最緊要熱誠，而呢個咁有熱誠嘅後生仔叫鄭雋熹。」

而就鄭雋熹今次被捕，TVB企業傳訊部回覆媒查詢表示：「對此事正在了解中。重申，相關事件屬個人行為，並不代表本台立場。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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