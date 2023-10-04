【網購騙案】首9個月逾5,600宗報案騙近億　旅遊套票「最伏」

▲ 首9個月逾5,600宗報案騙近億，旅遊套票「最伏」。（iStock圖片）

偽冒網站幾可亂真，消費者稍有不慎隨時受騙。本港今年首6個月錄得4,872宗網上購物騙案，按年升23%；7至9月情況仍然持續，至少錄得764宗，逾3成涉及酒店、旅遊或自助餐套票，有受害人損失超過5萬元。

警方提醒市民光顧信譽良好的賣家，提防轉帳至個人帳戶，應透過官方渠道購買貨品。

假旅社專頁湧現，以大批超平套票招徠，部分聲稱700元住半島坐直升機僅原價3%，有23間旅社受害，詳情即看【下一頁】。

4872宗按年升23% 有人失逾5萬元

警方指，2023年上半年共錄得4,872宗網上購物騙案，佔整體科技罪案31%，較去年同期增加918宗。損失金額亦由3,620萬元上升至9,410萬元，升幅達1.6倍。絕大部分的網購騙案均在社交平台及買賣平台發生，當中6成人在Facebook中招。

警方7至9月最少錄得764宗網購騙案，當中253宗涉及酒店、旅遊或自助餐套票，佔整體33%，長期高踞高危貨品排行榜首名。單計9月20至27日的一周內，警方接報至少25宗涉及酒店套票的網購騙案。其中一名受害人誤信騙徒開設的假專頁，欲購買10套澳門旅遊套票，轉帳後對方隨即失聯，最後只能確認一間酒店房間，損失超過5萬元。

警方提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並留意其負評，最好安排當面交收，提防轉帳至個人帳戶收款。付款前使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入賣方的電話號碼、收款帳號、專頁名稱等，評估詐騙風險。如懷疑受騙，應保存相關信息，致電18222或報警求助。

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記者：陳麗娜