【癌症治療】養和獲李嘉誠捐100萬　資助兩名兒童癌症患者接受質子治療　

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養和醫療集團今天（4日）宣布，獲李嘉誠先生慷慨捐助港幣100萬元，以資助兩名由醫管局轄下香港兒童醫院轉介的癌症病童接受養和的質子治療。 兩名獲轉介的男童分別為15歲和13歲，患有惡性軟組織肉瘤（尤文家族腫瘤）和霍奇金淋巴瘤， 兩位均由養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生甘冠明醫生主診。

第一名患者的軟組織肉瘤位於右側上頜竇，接近眼眶壁，質子治療在減輕口腔疼痛和口乾方面優 於傳統的光子治療，還能降低對聽力和視力受損的風險，以及日後因輻射誘發繼發性癌症的風險。 第二名患者因霍奇金淋巴瘤再次復發，需要進一步治療。淋巴瘤位於頸部和縱隔部位，而縱隔部位以胸腔為中心，包含心臟及其周圍血管系統、食道、氣管、膈神經、心臟神經、胸導管、胸腺， 以及胸腔淋巴結等重要器官或組織。因此，質子治療有助於降低輻射誘發心臟病和繼發性惡性腫瘤（如乳腺癌、肺癌或甲狀腺癌）的風險。 質子治療為目前最先進的放射治療技術，它利用高能量而且精準的質子射束來瞄準癌細胞以消滅 腫瘤，其高度精準的特性有助減低對周邊健康組織的破壞，對於尚在發育的兒童癌症患者尤其適合。

養和質子治療中心聯席主任及臨床腫瘤科名譽顧問醫生羅振基指出，透過精確計算和控制質子放射線的深度及強度，能夠確保質子射束準確地針對腫瘤目標，一次過在腫瘤位置釋放高劑量的放射能量，然後煞停；有助減低周邊健康組織所承受的輻射，從而降低放射治療引起 併發症及副作用的風險。由於兒童正值發育階段，他們對於輻射造成的副作用較為敏感，而且兒童在治療後的存活期一般較長，使用高精準度的質子治療，可減少日後因輻射引致的慢性健康問 題及繼發性的癌症或其他併發症。

養和醫療集團營運總監、董事李維文先生表示，感謝李嘉誠先生的慷慨捐款，減輕這兩位患者家人的經濟負擔，讓有急切需要的兒童癌症患者可接受高端及具實證療效的治療。質子治療技術已發展多年，全球共有逾百間質子治療中心，惟香港過去一直未引進相關技術，患者如需接受質子治療，便需前往海外就醫。透過新落成的質子治療中心(中心)，養和希望為本港有需要的癌症病人提供高端的治療方案。李維文補充，兒童癌症的治療準備過程較成人複雜、時間較長，然而考量到兒童的未來人生還 很長遠，質子治療對於年紀小的病童來說，是比較好的治療選項，在治療的同時能夠降低長遠的 副作用，所以養和希望在這方面與有關當局及社會上的善長共同努力。

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記者：吳穎嵛