【非禮客人】涉非禮兩女後要求不指證　報稱物理治療師男准保釋以索取法律意見

▲ （資料圖片）

報稱為物理治療師的31歲男子，涉於中環一治療中心非禮兩名女客人，並於警方調查時要求其中1名事主不要出庭作證，案件今（4日）於東區裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至11月29日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告准保釋候訊。

被告鄭家盛（31歲），報稱物理治療師，被控兩項猥褻侵犯罪，以及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控罪指，被告分別於2022年11月10日及11日，在中環皇后大道中一治療中心猥褻侵犯Y及X；被告另於同月28日，在香港意圖妨礙司法公正，即要求X不要在香港警務處人員調查的1宗猥褻侵犯案中擔任證人。

被告暫毋須答辯，辯方申請押後案，以待索取文件及提供法律意見。裁判官將案件押後至11月29日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告准以2萬元保釋。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟