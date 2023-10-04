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【牙科服務】牙科就診覆診預約時間惡化至平均輪候兩年　 政府稱受疫情及人手短缺影響

社會 15:16 2023/10/04

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(資料圖片)

立法會一個委員會的文件顯示，2022年所有牙科服務的就診人次超過585,700人。因新冠病毒疫情，以及人手流失，現時公務員及合資格人士的覆診預約，已由以往平均約12個月增至超過24個月 。

為盡快增加服務量以應付現時的服務需求 ，牙科診所已透過不同方法加長服務時間，包括增加提供延長服務時間安排的牙科診所數目 ， 並把有關安排延伸至星期六，以及提供夜診服務 ，務求盡快為公務員及合資格人士安排所需的牙科治療 。

另外，政府在2023年7月推出公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃 ，安排超過14萬名公務員及合資格人士參與先導計劃 。

文件提到，長遠而言 ，政府將繼續增設為公務員及合資格人士提供服務的牙科診所及牙科手術室 ，擬建牙科診所分別位於柴灣水務署總部暨香港及 離島分署及懲教署總部大樓、將軍澳政府合署及觀塘綜合發展項目 ，視乎工程進展及人手安排 ，預計可於2025年第三季至2027年第二季期間分階段投入服務。

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責任編輯：陳展棋 

 

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