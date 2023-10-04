【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角　林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後

▲ 更是林保怡在演藝生涯首個電影獎項提名。

由電視轉戰大銀幕的林保怡（Bowie），憑電影《白日之下》首度入圍金馬獎最佳男配角。

入行超過30年的Bowie，對於迎來演藝生涯首個電影獎項提名，難掩興奮心情，他直言：「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。」

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▲ 林保怡首度獲提名金馬獎最佳男配角。

Bowie稍後將繼續參與電影拍攝工作，他透露之前拍攝了4部電影，希望可以早日面世，而《白日之下》將於11月初上映。

Bowie希望大家支持他們的創作，直言戲中還有不少演員花了不少努力，同樣演技精湛：「我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」

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打滾影視圈30多年

現年58歲的林保怡（Bowie）於2004年憑TVB劇集《金枝慾孽》封視帝，及於2010年憑《掌上明珠》獲得亞洲視帝。他於2011年離開效力22年的TVB，其後轉戰大銀幕。

2016年「過檔」為ViuTV的開台劇《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》擔正男主角；2020年為ViuTV劇集《歎息橋》首次擔任監製，當時他形容作品為「第一個BB」，為了首度監製的作品兩年沒有做其他工作。

及後，Bowie減產一段時間，直到今年初在賀歲片《毒舌大狀》客串「陸定衡」一角，令影迷甚為驚喜。

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曾當紀律部隊

值得一提的，Bowie加入娛樂圈前曾為消防員，因覺得消防工作沉悶，轉為加入警隊長達4年。同時，從小對音樂充滿熱誠的Bowie，自13歲起便參與業餘樂隊，約15歲為半職業鼓手，18歲更正真成為鼓手。

在結束紀律部隊工作後，他曾任唱片公司的製作統籌，直到1987年獲葉德嫻賞識介紹入行，曾加入樂壇成為歌手，最為人熟悉的作品為與劉美君合唱的《偷窺》、《只愛上昨日的你》和《一剎的浪漫》。

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