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【IELTS考試】IELTS不合格有得救 英國文化協會推出 IELTS One Skill Retake 單科重考

教育 19:17 2023/10/04

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英國文化協會推出 IELTS One Skill Retake 單科重考。

英國文化協會 IELTS 考試推出了一項創新的方案，為香港考生提供更具彈性及針對性的考試方案。IELTS One Skill Retake 單科重考為考生提供重考 4 個 IELTS 考試中的任何一個項目：聽力、閱讀、寫作或會話，而無需重新參加整個考試。英國文化協會是現時唯一一家提供此項靈活考試方案的機構。

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英國文化協會 IELTS 總監Andrew Mackenzie 強調：「我們為考生提供適切的考試支援，再加上考生的充分準備，足以讓考生在考試當天發揮應有水準並取得佳績。但如果考生認為自己表現失準，為因任何原因，導致IELTS 成績未能反映他們的真實英語水平，IELTS One Skill Retake 單科重考為他們提供重考單一科目的機會。不單提高彈性，而且更為公平。」

Mackenzie 亦強調了這項方案如何惠及認可 IELTS 考試的機構。他指出：「接受 IELTS One Skill Retake 單科重考的機構能為考生提供達到入門要求的靈活性，而又不會影響申請人的質素。IELTS 考試合作伙伴對這項措施充滿信心，認為能夠協助考生充分發揮潛力。」

報考 IELTS One Skill Retake 單科重考的考生可在收到第二份考試成績表後，可以按成績選擇使用原來的 IELTS 成繽表或重考成績表，以用於移民及升學用途。IELTS One Skill Retake 單科重考可於原來的考試日後 60 日內報名。

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