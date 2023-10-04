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【4拍4家族】謝安琪Manson齊坐纜車唱新戲歌曲　為fans送上驚喜禮物

娛樂 16:05 2023/10/04

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謝安琪與張進翹。

謝安琪（Kay）近期密鑼緊鼓為電影《4拍4家族》宣傳，繼上月中出席昂坪市集舉行的宣傳活動後，首度夥拍戲中另一演員張進翹（Manson），在昂坪360舉辦一場「Rock in the Sky」演唱會，獻唱兩首電影宣傳歌，為粉絲送上驚喜禮物。

二人在「全景纜車Crystal+」中唱出兩首戲中歌曲，包括合唱Manson為電影創作的片尾曲《rain or shine》及Kay親自作曲的《Lost and Found》。

《4拍4家族》主題曲 《毋忘 “If I don’t remember”》MV登場　謝安琪對戲內親情訊息有共鳴

私心選自己作品

至於Manson分享：「呢首歌係講勇氣，尤其係面對自己追夢時嘅失望、創傷，rain or shine嘅意思係無論晴天雨天，只要想做就放膽去做，就好似Cat（Kay於戲中的角色）一直追逐夢想咁。」

Kay於新戲除當女主角，亦演唱多首宣傳曲，被問到最喜歡的歌曲，她私心地選自己作曲的《Lost and Found》：「呢首歌係我特別為戲入面好重要嘅一幕寫，場戲係講Cat被好信任嘅朋友、夥伴離棄，從來都只得佢一個傻傻地追尋夢想，一個人孤獨地自彈自場呢首歌。加上Cat呢個角色家庭背景都係好孤獨，所以我寫嘅時候都將自己最孤獨嗰面攞出黎，依家諗翻起嗰場戲都好想喊。」

整個家族齊搭纜車

被問到今次合作的感受，Manson即大賣口乖希望下次可以再與Kay搭纜車，而Kay亦識趣地表示想與Manson及《4拍4家族》整個家族一起搭纜車。

二人去年都有出席於昂坪市集舉行的叱咤頒獎禮記招，但當時未有機會可以乘撘「全景纜車Crystal+」Kay：「當時已經聽聞新纜車係另一種享受，今日坐過就知原來真係好唔同，睇景好通透好正，一定要試。」

Manson笑指，二人當日拍攝的衣著相對秋冬，加上天氣十分炎熱，但纜車的通風效果讓他們有透心涼的感覺。

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