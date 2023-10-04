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【世紀雨災】九月總雨量創歷史新高　1,067.1毫米為正常值3倍以上

社會 16:16 2023/10/04

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九月總雨量創歷史新高，1,067.1毫米為正常值3倍以上。（資料圖片）

天文台表示，2023年9月香港屢受極端天氣影響，當中包括9月1日至2日超強颱風蘇拉猛烈襲港，以及9月7日至8日的驚人暴雨。

蘇拉中心附近的最高持續風速達每小時230公里，是自1950年以來影響南海第二強的熱帶氣旋。香港在蘇拉吹襲期間發出十號颶風信號，是繼2018年9月超強颱風山竹襲港後的首次。

而與熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽於9月7日至8日為香港帶來長時間的滂沱大雨，天文台發出的黑色暴雨警告信號持續生效達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄。主要歸因於上半月與蘇拉及低壓槽相關的大雨，天文台錄得的九月總雨量創歷史新高，達1,067.1毫米，是9月份正常值321.4毫米的3倍以上，輕易打破1952年9月創下844.2毫米的紀錄。

此外，9月的破紀錄雨量彌補了本年首8個月雨量偏少的情況。本年首9個月的累積雨量為2,224.3毫米，略少於同期正常值的2,242.8毫米。雖然上半月出現了暴風雨天氣，下半月卻長時間陽光充沛及酷熱，其中包括9月21日至30日連續10日的酷熱天氣，並創下最長九月份連續酷熱天氣日數紀錄。總括而言，本月仍較正常熱，平均氣溫為28.5度，較正常值27.9度高0.6度。

受在廣東沿岸與海葵殘餘相關的低壓槽影響，本港天氣於9月7日晚上開始轉壞，有大雨及狂風雷暴。持續不斷的傾盆大雨一直影響本港至翌日。在滂沱大雨期間，香港天文台總部於9月7日晚上11時至午夜12時期間錄得158.1毫米雨量，是自1884年有紀錄以來最高的一小時雨量。天文台總部亦在這場驚人暴雨期間錄得兩小時雨量201.0毫米及12小時雨量605.8毫米，均打破其各自的紀錄。而9月7日下午4時至翌日4時的24小時雨量達638.5毫米，約為本港全年平均總雨量的4分之1，僅次於1889年5月30日歷史雨災的紀錄。

9月7日至8日本港多處錄得超過400毫米雨量，而港島東區及南區的雨量更超過800毫米。本港多處出現水浸及山泥傾瀉，造成大規模交通受阻及設施損壞。根據初步資料，全港有超過75宗山泥傾瀉報告及60宗水浸報告，而部分地方一度停電停水。暴雨期間至少有2人死亡，超過140人受傷。

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記者：黃穎津

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