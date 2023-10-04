【數學正字】初小生寫「4」字被老師打圈糾正 家長呻吟矯枉過正打擊自信

不時都會發現子女的功課被老師圈起錯處，有些家長更不知道究竟錯在哪裡？有家長日前分享孩子的數學功課，功課要寫阿拉伯數字1-10的順數，老師圈起了埋口頂尖的4字，孩子另一份功課的4字頂部開口，老師又以紅筆糾正，家長非常費解，而網民則鬧爆該老師錯重點、矯枉過正，「佢係教緊數學/算術 定係 書法？」

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日前Facebook專頁「 HKEPC」上載了4張相片，顯示該家長孩子的功課要寫1-10的順數，結果被老師用紅筆圈著4字的頂尖，「寫錯了請改正」，

以為老師要求 4 字頂尖必須開口，結果又被糾正了，老師說 4 字必需完全垂直不能斜 ⋯⋯

該家長又表示最好笑是數學課本封面的 4 字是長這樣，然後課本內文的 4 字又是另一種寫法，現在走在街上看到 4 字就指著「寫錯了」，「想不到 FB笑話，有一天會發生在自己身上 ⋯」

網民批本末倒置

一個簡單的阿拉伯數字「4」，掀起熱議，不少網民鬧爆該老師，更指對方是否有強迫症，「呢班老師錯晒重點，佢係教緊數學/算術 定係 書法？定係有輕微強迫症接受同包容唔到個4字有唔同嘅正確寫法？」、「矯枉過正，早幾年中文已經開始係咁，估唔到而家連數字都係」、「數學就係訓練思考 就算答案得一個 都可以用唔同方法，而家就唔係一定要跟晒規矩 唔好搞咁多嘢」、「我女以前學校都係咁，數學捉字捉到懷疑人生，寫得唔好答案正確都當你錯，究竟係教數學定教書法？呢個4字，我地有比人捉過，仲有0，7，8…」

另有網民表示，好多人做老師都只是為了份人工，根本沒有教學理念，加上現在要正字正確，有心的老師走得就走，未知可以轉邊行的，就見一日過一日，唯有雞蛋裡挑骨頭，「無嘢揾嘢嚟做，加上而家學童減少，唔知份工仲可以做幾耐，所以呢啲走火入魔老師，只會越嚟越多。有錢嘅，去外國讀，或者讀國際學校，無錢嘅，自求多福啦。」

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責任編輯：王明芳