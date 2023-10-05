【KO濕疹】42歲OL工作壓力大眼皮濕疹腫脹似家暴　中醫助疏肝解鬱2個月痊癒

▲ 42歲OL工作壓力大，眼皮濕疹腫脹似家暴，中醫助疏肝解鬱2個月痊癒。

濕疹問題只要能對症下藥，一定可以痊癒！一名42歲OL曾深受眼皮濕疹困擾，嚴重時更因眼腫、流血水，而一度被同事誤以為遭受「家暴」；在尋求西醫治療無效後，她轉求診中醫2個月，最終眼皮濕疹獲痊癒。

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享個案，指42歲女患者苗小姐任文職工作，其體質天生容易敏感，平日已極少接觸如海鮮、牛奶類食物，但過往仍出現濕疹，多發生在四肢皮膚或臀部。尤其濕熱天氣時，皮膚會起一小團風疹或紅疹，數日或一星期左右便會慢慢褪去。

今年初，苗小姐因工作壓力大，導致濕疹莫名在眼皮位置發作。她憶述：

濕疹範圍由眼皮皮膚開始，慢慢蔓延到顴骨、後背腰部，非常不適。最嚴重的時候，似被人打腫雙眼；半夜會因痕癢驚醒，影響睡眠，心情變差。

因敏感體質加上濕疹發作，本是素食者的苗小姐戒掉平日用作補充蛋白質的豆類、堅果類食物及蒜，改吃各種蔬菜或瓜類，只用薑炒或白烚；護膚品選擇更是謹慎。但眼皮濕疹仍趨向嚴重，不但紅腫，還開始有創口、滲出血水，令苗小姐連眼睛都不想睜開，看東西聚焦困難：

睡醒見枕頭巾有血水印、洗面有水碰到都覺得痛。很不開心，很害怕留有疤痕，影響容貌。又不能上班，導致加重其他同事工作負擔。

苗小姐更表示，曾有同事半開玩笑問她是否遭受家暴，令她感到難為情，覺得自己對同事造成驚嚇。

西醫處方類固醇致惡化 求診中醫2個月痊癒

苗小姐表示，自己曾看過2次西醫，第一次要求不要處方類固醇藥膏，但用藥5日後毫無效果，唯有妥協使用類固醇。結果眼皮不適不但沒有緩解，反而腫得更嚴重，滲液範圍擴大。

最終，苗小姐在今年4月6日向柴醫求助，至6月1日短短2個月時間内，苗小姐的眼皮濕疹已得到痊癒，皮膚回復光滑。她向柴醫表示感激：

柴醫會診過程會解釋我的情況，令我安心。尤其佢肯定地對我說，我嘅濕疹「一定好得番」，嗰下超開心！

目前，苗小姐持續復診，但不單是診治濕疹，更傾向調理身體，透過改善免疫功能問題，從源頭根治濕疹。

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至於療法，柴醫表示患者在初診時，為她處方了普濟消毒飲、黃連解毒湯，土茯苓、柴胡、甘草等藥，「有消腫止痛，清熱解毒的功效」。二診時，處方知柏地黃丸、黃連解毒湯、小柴胡湯、羅漢果、甘草等藥，功效滋陰降火。三診時，處方五味消毒飲、知柏地黃丸、夏枯草、菊花、紅景天，作用清肝明目、退印。加上後續調理，成功令患者由嚴重的眼部濕疹恢復光滑皮膚：

患者偶然吃一些甜品，會輕微發作，因内裡還有敏感。調理方面，主要幫她疏肝解鬱、改善脾胃，不要讓濕氣出來！

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記者：張沛