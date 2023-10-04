【靚媽精明眼】太古城APITA超市開幕逾30項優惠　1公斤米$5+$18福袋+全場92折

▲ 太古城日本超市APITA開幕，即日起提供超過30項優惠。

東區的媽媽們注意！日本超市APITA在太古城中心全新開幕，即日起舉行「APITA UNY狂歡感謝祭 」，推出逾30個開幕優惠，包括加購價$5換米、$18滋味福袋，並可以優惠價購買牛扒、蛋糕、咖啡、日式小食等。超市現正進行全場92折，即睇各大優惠詳情。

最新影片推介：

一年一度的「APITA UNY狂歡感謝祭」即日起至10月31日舉行，期間推出多重優惠和慶祝活動，包括位於太古城中心的APITA超級市場全新開幕。佔地超過4萬平方呎的APITA超市以全新面貌登場，成為日式美食品牌及世界各地頂級食材的集中地。狂歡感謝祭期間推出多重開幕優惠如下：

10月4日至10月10日 4款肉類產品優惠：

1. 日本北海道和牛極上切片：$119 /100 克 （原價$130）

2. 美國 Super Prime頂級西冷/肉眼牛扒：$75/100g

3. 英國 Dry-aged 亞伯丁安格斯牛紅屋牛扒：$450/件

4. 法國夏洛萊牛 (Charolais Beef) 西冷/肉眼扒：$110/100克

▲ APITA肉類區，提供高質食材、酒店級精肉。（有關機構提供）

10月6日至10月31日 3款酒類產品以優惠：

5. 榮光富士愛山無濾過生原酒：$399／720毫升（原價 $438）

6. 七賢星之輝有氣清酒：$599／720毫升（原價 $678）

7. 獺祭三割九分純米大吟釀：$499／1,800毫升（原價 $548）

8. 凡購買日本清酒/日本燒酎三 支或以上，可享額外 88 折

▲ 逾千款美酒。（有關機構提供）

10月6日至10月18日 多國美食專櫃優惠：

9. KYOTO EXPRESS COFFEE：

掛耳包體驗套裝掛耳包1個及日本陶瓷杯1隻）：$68／套

LUNA CAKE：

10. 惠顧5吋北海道雙層芝士蛋糕、北海道牛乳卷、贅沢朱古力卷或巴斯克芝士蛋糕送$50現金券2張

11. 各款日本菓子品牌旗下朱古力產品自選3件貨品（Luna 系列除外）正價85折

12. 正價購買任何cafe THE SUN LIVES HERE牧場牛奶樽裝芝士蛋糕買3送1

Enjoy Deli：

13. 購買STURIA魚子醬送STURIA精美貝母匙及魚子醬專用開罐器

14. 各款甜品買3送1

Suki bowl：

15. 鐵板蒜片牛柳粒：$48／份（原價$68）

16. 日式鰻魚飯：$58／碗（原價$78）

17. 三文魚沙律：$38／份（原價$48）

悅の味：

18. 各款泰式燒春雞：$58／隻（原價$68）

10月19日至10月31日 多國美食專櫃優惠：

Suki bowl：

19. 咖哩雜錦海鮮飯：$48／盒（原價$56）

20. 親子飯：$38（原價$48）

21. 日式燒原條星斑魚：$78／條（原價$98）

悅の味：

22. 脆皮鹹豬手：$78／隻（原價$108）

10月6日至10月31日 多國美食專櫃優惠：

SHANGHEE ELITE 上稀園：

23. 葡澳小杏餅（烏龍茶/伯爵茶/ 玫瑰/辣椒/原味/咖啡）買4送1

24. 上稀禮盒 （蝴蝶酥+千層酥+小杏餅+葡國辣魚系列）$298／盒（原價$388）

10月6日至10月17日 即製美食專區優惠：

紀文：

25. 日本炸魚餅：$35／4件；

26. 炸薯餅：$30／3件（原價 $12／件）

慶祝全新開幕活動及優惠：

26. 10月6日至10月8日「全場92折」：

於超市單一消費滿$200或以上，可享92折優惠。

27. 10月6至10月31日「CU APP會員專享 $18滋味福袋」：

CU APP會員於店內作任何消費，即可以$18購買滋味福袋1個（原價 $113）。福袋限售500個，售完即止。

28. 10月6日至10月10日「1公斤金鳳米換購活動」：

單一消費滿$250，即可以$5換購1公斤金鳳米1包，每張單據最多換領3包，換完即止。

29. 10月6日至10月8日「甜蜜棉花糖換領活動」：

單一消費滿$100，憑單據可換領棉花糖1支，換完即止（10月6日16:00 - 19:00；10月7日至10月8日13:00 - 16:00）；

30. 10月4日至10月17日「Calbee秋の收穫祭」

$66 Calbee 福袋（原價$83.8）內含精選蝦條及薯片共7袋，限量100包；另設購物優惠，買滿$40送Potta小毛巾1條、買滿$80送鬼之麻辣味薯片90g 1包、買滿$150送Potta保溫瓶1個（優惠不適用於惠顧福袋）。在10月6至8日指定時間，Potta公仔更會在超市內期間限定專區出沒。

31. 10月6日至10月12日「$100攻略」

單一消費滿$100，即享禮品包括送樂淇蘋果抹手巾1條 （消費須包括樂淇蘋果 )、加$20換購日本和花卵1盒（原價$27.9）、加$39.9換購平和嚴選天白花菇（原價 $108）、加$218換購ohmine大嶺3粒米火入山田錦720毫升（原價 $288），送或換完即止。

32. 即日至10月31日「輕鬆小熊換領活動」

單一消費每滿$300或持有淨值滿$100的3張收據，可於當日憑機印發票可以優惠價換購輕鬆小熊產品1件，換完即止。

33. 即日至10月15日「大新APITA UNY卡專享優惠」

10月15日憑卡消費可享95折；即日至10月15日以單一消費滿$400，即減$30、單一消費滿$1,000，即減$100。

APITA

地址：香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

電話：2885 0331

營業時間：(APITA G/F) 11am-10pm；(APITA B/F 家品部) 10am-10pm

【網址按此】

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責任編輯：林綺玲