【期間限定 】NNM JAPAN POPUP store開幕　買防水袋送限定優惠

▲ 品牌主打商品防水手提袋。

日本手袋品牌 NNM JAPAN設計貼近日常生活，配搭色彩繽紛的顏色，代表每個人心中的顏色，可令人每天使用時，感覺更靠近自然。

POPUP store即將開幕

NNM JAPAN POPUP store將於10月9日開幕，今次會有一個特定設計，無論POPUP 外觀，小冊子設計等都會圍繞大自然主題。而品牌主打商品是防水手提袋 ，它貫徹上一代的設計，款式時尚實用，鋼琴光澤漆面的外型設計，配搭品牌特有皮革及鈕扣磁石開關，再襯有酒杯型皮革的底部，簡約時尚！

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此外，手袋在背部位置新增了拉鍊貼袋，背部拉鍊貼袋是連接着主袋內部位置。可以讓使用者在不打開手袋的前提下，輕鬆提取電話及銀包，方便而且快捷，不再害怕下雨天弄濕手袋，而手袋亦十分百搭，適合使用的場所包括上班、購物、旅行，甚至可用作奶粉袋。

購買防水袋送限定優惠

LIFE IS GOOD -是 NNM JAPAN 口號及概念，品牌衷心希望可以成為大家生活的一部份，陪伴大家走過每一天。

最新影片推介：

現時亦會有POPUP store的限定優惠，凡購買防水袋，即可使用HK$200 現金折扣優惠劵 (快閃店期間限定)，更有限定商品—迷你防水手提袋(短手挽)，而且更設有限定神秘商品，大家萬勿錯過！

NNM JAPAN POPUP store開幕詳情：

日期: 09/10/2023 — 26/10/2023

地點: 銅鑼灣崇光百貨2樓 (近電動樓梯位置)

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責任編輯：Kiwi Lee