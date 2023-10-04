【桌球發展】康文署擬修例放寬青年進桌球館限制　倡年滿8歲者晚上11時前可穿校服入球館

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康文署建議修訂《公眾衞生及市政條例》下《遊樂場所規例》（第132BA章），放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時縮短至晚上11時至翌日早上7時；亦倡將最低年齡限制由16歲下降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。

康文署向立法會提交文件，指香港桌球界近年湧現不少殿堂級的好手及年青新星，桌球運動亦有年輕化趨勢，如年僅12歲的香港桌球運動員廖予生今年4月在英國舉行的2023年英國U14桌球錦標賽決賽中勇奪冠軍，成為首位贏得此項殊榮的香港桌球運動員。而社會上也有不少人提出應盡早讓青少年接觸桌球運動，培育新一代桌球運動員，認為現有法例局限青少年參與桌球運動，且負面標籤桌球運動為不良活動，窒礙桌球運動的普及和發展。加上相關體育總會及業界亦認為現今少年，即8歲或以上的體質，包括身高及手眼協調方面均適宜參與桌球運動，政府應增加可供青少年參與訓練、比賽或與桌球相關活動的機 會，同時應開放現有資源，讓青少年在不受入場時間及服裝的限制下參與桌球活動，助吸納青少年參與桌球運動，讓香港桌球運動得以持續發展，甚至更上一層樓。

康文署又表示，隨著時代進步，政府已優化桌球館的發牌制度，又增加對持牌桌球館的巡察，桌球館的環境於近年已大有改善，且近年香港桌球運動員，包括青少年球手，在國際及本地賽事中屢獲殊榮，令桌球運動的形象大大提升，贏得市民，包括家長和年輕人的廣泛認同及支持，並更多使用康文署及持牌桌球館的桌球設施。

署方亦提到，曾就建議徵詢相關政策局，包括保安局、教育局、民政及青年事務局和勞工及福利局的意見，各局均持開放態度，並表示沒有特別意見，至於兒童事務委員會保護兒童事務工作小組委員就均支持上述建議，原因包括青少年不適合逗留在桌球館至深夜；調低年齡可滿足青少年運動員的訓練及比賽需要，因按現行機制16歲以下青少年若需於晚上8時後進入桌球館參加由相關體育總會主辦的桌球比賽或訓練，須向康文署申請，署方過去兩年共接獲13宗申請，而申請者的年齡均介乎9歲至15歲，所有申請全數獲得批准。

康文署表示，預計今年第四季在立法會會議上就規例提交修訂建議，以進行先訂立後審議的程序，讓經修訂的規例於明年第一季生效。

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責任編輯：黃小冰