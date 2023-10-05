【挖鼻危機】33歲男子常挖鼻致細菌感染　全臉嘴唇腫脹至判若兩人

▲ 內地一名33歲男子常挖鼻致細菌感染，全臉嘴唇腫脹至判若兩人。（示意圖）

挖鼻小心挖出禍！北京一名33歲男子上月中突然發現自己的鼻子腫起，翌日病情更急速惡化至全臉腫脹、眼睛亦腫得近乎成一直線。男子因此慌忙求醫，經醫生檢查，發現其鼻黏膜有傷口，並感染了「丹毒」，一種類似蜂窩性組織炎的細菌感染，懷疑肇禍原因與他長期挖鼻孔有關。

最新影片:

據內地傳媒報道，33歲的鄭男接受訪問時表示，自己於9月14日早上發現鼻子、淋巴結有些微腫起，於是曾到社區醫院檢查，但當時卻被誤診為扁桃腺發炎。至翌日，病情不但沒有改善，他的全臉更變得非常腫脹，眼睛亦睜不開，嘴唇也腫到像香腸般，而且感到非常疼痛，於是他立即前往另一間大醫院求醫。

經過醫生診斷，發現鄭男是由於長期挖鼻孔讓黏膜受損，再加上經常便秘和壓力過大，導致毒素排不出去，才感染了「丹毒」。後來，鄭男乖乖接受了中西醫治療並遵循醫囑，7天後已消腫，臉部僅餘少量紅印。

研究：亂挖鼻孔易染金黃葡萄球菌

2006年一項研究發現，相對不挖鼻孔的人，挖鼻孔的人較易感染金黃葡萄球菌或葡萄球菌。金黃葡萄球菌可引致鼻子和臉部出現嚴重膿瘍（abscess）或膿包。若繼續挖，甚至有機會刺穿分隔2個鼻孔中間的隔膜。若鼻竇嚴重受感染，可導致細菌入侵腦部、腐蝕頭骨。

鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣