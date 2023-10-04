【睡眠不足】近半港人每日僅睡6小時或以下　死亡風險高逾2成

▲ （左至右）英國註冊營養師及香港營養網絡首席顧問營養師 Florence Yau、精神科專科醫生Keith Harriman、生活易媒體業務及市場部主管Casey Chow。（梁偉榮攝）

都市人生活繁忙，經常捱更抵夜。有調查發現，近8成港人自覺「唔夠瞓」，逾6成半起床後仍感疲倦，近5成每日僅平均睡6小時或以下，逾4成半更隔日現睡眠問題。惟若每日睡不足7小時，死亡風險將較睡眠充足者高逾2成。

生活易（ESDlife）上月以網上問卷訪問694名港人，結果發現，大多數港人每日睡不足7小時，最多人因此變得專注力不足，其次為感頭痛頭暈、易發脾氣。分別42%和40%人擔心睡眠不足會導致記憶力衰退、免疫力或抵抗力受損等，35%憂慮增患癌、心臟病等風險，惟高達64%人不知道睡眠不足會引致「短命」。

另外，46%受訪者每周最少出現4次睡眠問題，20%人更每晚受困擾，其中35%易扎醒，30%多夢，29%需半小時以上才能入睡；會半夜扎醒的受訪者中，逾6成更每晚扎醒2次或以上，睡眠質素令人擔憂。

精神科專科醫生李允丰指，若想改善睡眠失調問題，最重要是由改變不良生活習慣做起。他解釋，褪黑素是由腦部松果體自然分泌的睡眠荷爾蒙，有助調節生理時鐘，惟近6成港人每天花6小時或以上使用電子產品，近2成「斜槓族」更每天用12小時或以上，且習慣在睡前用電話等，令電子產品釋放的藍光干擾腦部對晝夜的判斷，並因此抑制褪黑素分泌和影響睡眠。

他建議睡眠失調人士除了要改變使用電子產品習慣，亦要多運動等，房間亦宜維持約攝氏22度和適當光暗。若躺在床上20分鐘仍未能入睡，可下床走動分散注意力。失眠情況持續逾1個月，則應盡早求醫。

註冊營養師（英國）、香港營養網絡首席顧問營養師Florence補充，睡眠失調人士亦可多進食雞蛋、牛奶、杏仁、蕃茄和車厘子補充褪黑素。

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記者：梁薾心