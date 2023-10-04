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【我要瞓鬥】Nicole撞開對手如「人肉推土機」　出盡奇招惡鬥錄影廠變足球場

娛樂 17:26 2023/10/04

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Nicole被戲稱「人肉推土機」。

由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）任主持的綜藝節目《我要瞓鬥》在今晚（10月4日）一集遊戲已進行19小時，大會特意為10組「瞓鬥師」安排3個考眼力遊戲︰包括「名畫找相同」、「看圖擺甫士」同「穿針引線」。

面對10萬獎金獎品，藝人同素人奇招盡出，其中胡美貽（Nicole）因而贏得「人肉推土機」稱號，素人安仔話︰「我已經壓住條線，佢仲可以喺我前面通過，好似『推土機』一樣。」其實各隊都扭盡六壬，食身位鬥快、拉衫兼而有之，錄影廠變成足球場。

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陳葦璇同糖妹任早更主持。

否認「出茅招」

Nicole接受大會訪問時否認「出茅招」，她傻大姐上身話︰「我唔承認亦唔會平反，我只係做返自己。我對眼去到邊，嗰身體就會跟到邊，所以唔知前邊有無人、左邊右邊有無繩，因為我好focus。」

另外，大會一直安排醫護人員在場，今晚就差點要出動。事緣文叔玩遊戲時不停手震，情況令人擔心。方紹聰（奶仔）事後講起都驚︰「文叔係勁手震，差啲要停機搵醫護人員，文叔係出晒汗，驚佢係咪太耐無瞓覺，身體出狀況。」文叔解釋是太緊張所致，令大家虛驚一場。

當中一隊或被消失

明晚（10月5日）一集，率先預告將有一強隊被強制淘汰。賽前分析藝人組以黃瀅仴同Samlau、陳若思（Amber）同Nicole、奶仔同文叔實力最強。

至於素人組方面，則以量仔同Island、Anson同Janna、安仔同姵如表現最突出，當中一隊極有可能明晚被消失。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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