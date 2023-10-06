高血壓症狀｜30歲導演血壓爆標嚴重影響工作  中醫針藥+營養師飲食調控  2個月血壓速降

▲ 患有高血壓症狀的邱浩輝，在經過中藥、針灸以及飲食調控後，血壓在短短2個月已明顯下降，健康也改善了不少。

「年紀大先會有血壓高！」很多人以為血壓高症狀是老人家的專利，但中醫師和營養師均指出，近年愈來愈多人因不良飲食習慣、工作和讀書壓力等種種原因而出現高血壓症狀，而且有年輕化跡象。她們就曾經遇過一單個案，患者因有遺傳性高血壓症狀，加上工作壓力和飲食失調，最終血壓爆標而導致健康出現各種問題，甚至引發濕疹、關節痛、脂肪肝等情況，嚴重影響日常生活和工作。後來經過中醫師針灸和中藥治療，以及營養師指導下調控日常飲食，短短2個月時間，高血壓症狀明顯得到改善。



工作壓力大 加重高血壓症狀



33歲任職導演的邱浩輝（波輝），8歲起便開始出現過重、高血壓症狀等問題，長大後不但沒有改善，甚至因為工作壓力和生活、飲食習慣等種種後天因素導致高血壓症狀愈加嚴重，但由於沒有接受任何診治和服食降血壓藥，結果情況每況愈下。「開始感覺到整個人愈來愈重、很容易疲倦、體力下降，踎低起身會頭暈、跑幾步就會氣喘同攰，心跳又會加速，加上之前膝蓋曾經受傷，高血壓症狀亦大大影響膝蓋復元進度。」波輝坦言，由於工作需要大量體力勞動，高血壓症狀嚴重影響工作表現，後來在朋友介紹下認識德善健康管理，在中醫師和註冊營養師指導下，血壓指數不但迅速改善，身體也變得愈來愈好，膝蓋傷勢也有明顯改善。註冊中醫師馮佳賢表示，最初跟波輝診症時，其血壓曾經高至上壓170，以嚴重性來說屬於中高度。「透過超聲波檢查亦發現他有脂肪肝，所以需要及時進行治療。」

▲ 波輝本身有過重，加上工作壓力大及不良的生活、飲食習慣，導致加重高血壓症狀，且患有脂肪肝。

強健脾胃 固本培元 徹底根治高血壓症狀



由於波輝高血壓症狀頗嚴重，加上各種健康問題相互影響，在治療時，馮醫師必須同時針對性處理高血壓症狀、濕疹以及其他病症。「他屬於痰濕較重、脂肪積滯，加上脾虛，所以我要先處理痰濕和脂肪肝等問題，再強化脾胃，做到固本培元，才能真正徹底根治。」除了處方中藥外，馮醫師更對波輝進行針灸療程，結合脾胃經絡和腹部的穴位，調整體內機能，減少高血壓症狀。另外，馮醫師亦有針對波輝的膝蓋關節進行針灸，減輕關節痛的情況。「我也建議他少吃生冷食物，因為生冷食物會傷及脾胃陽氣，脾弱會令水濕運化不佳而再次形成痰濕，這亦是治療關鍵之一。」

▲ ​​​​​​​馮醫師表示，在辨症後，會因應不同的臨床表現作出適當的診治方法。

馮醫師又謂，中醫可透過改善體質減少高血壓症狀和其他疾病的出現。「西醫一般會要求病患服用降血壓藥，有可能越加越多，甚至服用一輩子。而中醫的優勢是從體質入手，幫助病人控制血壓，把診治焦點放在造成血壓升高的原因上，從而減低高血壓症狀復發的機會。」



度身訂造飲食方案 血壓半年迅速改善



在接受中醫治療的同時，波輝亦在註冊營養師Sharon的建議下進行飲食調控和體重控制，解決高血壓症狀。他表示：「營養師針對我的工作需要，教了我很多飲食貼士。例如我經常要應酬飲酒，營養師建議我少喝啤酒，或者以淡啤酒代替；我又經常出外用餐，營養師教我如何選擇較少鹽少油的餐飲，並盡量減少飲食份量及鈉質攝取，從而改善高血壓症狀。」改變生活和飲食習慣後2個月，血壓明顯有改善，體重亦由218磅降至204磅。

▲ ​​​​​​​註冊營養師Sharon會為病患制定最合適的飲食方案，再配合中醫針對性治療，雙管齊下可以發揮最大效果。

中央肥胖屬高危一族



註冊營養師Sharon解釋，引起高血壓症狀的成因很多，中央肥胖人士會較易出現血壓上升的情況，而體重每減一公斤，血壓就可以降低一度，所以控制體重對於降血壓有正面幫助。「高血壓症狀可分為繼發性和原發性，兩者成因各有不同，當中佔九成屬於原發性高血壓，主要是跟遺傳、肥胖、不良飲食習慣等有關。其中，男士腰圍超過36吋，女性腰圍超過32吋的人士都屬於中央肥胖，同樣較易出現血壓上升的情況。另外一成的繼發性高血壓是由腎病、內分泌失調和血管病變等問題引發。」

Sharon解釋，肥胖人士之所以較易出現高血壓症狀，多與不良飲食習慣有關。「波輝經常外出用餐，選擇大多是高鈉、高糖份和高脂肪的食物，是導致高血壓症狀出現的元兇之一。攝取過多鹽份會令血液中的水份增加，從而增加血溶量令血壓上升；高糖飲食會使胰島素上升，同時會干擾交感神經，引致血壓上升。另外，飽和脂肪和反式脂肪會增加體內的膽固醇，尤其是壞膽固醇，膽固醇黏在血管壁上會導致血管愈來愈狹窄，失去彈性，從而會進一步加劇高血壓症狀。」

針對波輝的情況，Sharon特別按照其日常生活和工作制定出最合適的飲食方案，例如多吃新鮮肉類和蔬菜，如菠菜、薯仔、蕃薯、香蕉等高鉀食物，有助排走鈉質，減輕血管壁的張力。另外，她亦建議波輝多吃含有豐富奧米加3脂肪酸的食物，如三文魚、鯖魚、黃花魚等，可有助保持血管彈性，緩解高血壓症狀。「除改善飲食習慣外，情緒管理也同樣有幫助。可以多吃含維他命B雜、奧米加3脂肪酸和鎂質等營養素的食物，對情緒方面很有幫助。」

▲ 多吃含豐富鉀、奧米加3脂肪酸、維他命B雜、鈣質和鎂質的食物，可有助減低患上高血壓的機會。

久病及腎 預防勝於治療



由於高血壓沒有明顯症狀，馮醫師認為，大眾可以定期量度血壓，而有家族病史的就要加倍留意。「中醫有個概念叫『久病及腎』，即病患長期得不到改善會影響腎氣，出現腎陰、腎陽不足，衍生出更多問題，如蛋白尿、血尿、夜尿和尿頻等情況，高血壓症狀影響到不同的器官如心臟、眼睛、腦部等，有些人更會有中風危機，或是導致腎病，患者需要長期洗腎。所以我們會視乎情況再採取不同的治療方法。而黃金治療期，就是指盡早察覺，盡早處理。」



中西合璧 中醫和營養師共同對症治療高血壓



西醫治療高血壓主要以口服藥物控制患者血壓水平，雖然治法簡單而快捷，但卻沒有找出病因和附隨不少副作用。反之，在中醫角度，治療高血壓必先辨別病因和證型，對應患者體質而決定不同處方，從根源改善身體機能以控制血壓問題，亦減低對其他器官的負荷。而營養師則針對患者的身體指數、生活和飲食習慣，協助調控飲食，確保患者攝取所需營養，加快醫治高血壓症狀。

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（特約）