香港防癌會走進社區  鼓勵接受子宮頸癌篩查及打針「防癌」有道

▲ 香港防癌會每年均舉辦女性癌症公眾教育計劃，當中包括早前舉辦針對女性乳癌及子宮頸癌治療新方向的公眾健康講座。

香港每年逾17,000名女性確診癌症，不容忽視，有見及此，香港防癌會每年均舉辦女性癌症公眾教育計劃，當中包括早前舉辦針對女性乳癌及子宮頸癌治療新方向的公眾健康講座。講座當天，負責講解子宮頸癌新趨勢的婦產科專科醫生譚家輝提到，子宮頸癌是眾多癌症中少數可透過疫苗預防，且透過定期檢查，一旦發現患癌，及早治療，存活率可高達九成。防癌會致力推動子宮頸癌預防工作，期望政府免費接種計劃可盡快落實推展至高中女生，令未來本港女性可築起防癌屏障。

▲ 譚醫生提到，子宮頸癌是眾多癌症中少數可透過疫苗預防，且透過定期檢查，一旦發現患癌，及早治療，存活率可高達九成。

香港防癌會由2013年起，每年10月均舉辦全面的預防女性癌症的公眾教育計劃，透過講座、教育展覽等，向公眾宣傳如何預防女性癌症及其重要性。該會較早前於香港中央圖書館演講廳舉辦女性癌症健康講座，分別邀得臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍講解乳癌治療新方向，以及婦科專科醫生譚家輝分享子宮頸癌的預防與治療，講座吸引逾百名市民參加。

▲ 防癌會較早前舉行免費HPV疫苗接種計劃。

定期接受子宮頸篩查 早期患者康復率高



譚醫生表示，子宮頸癌是本港最常見的婦科癌症之一，排行第7位。當中約七成子宮頸癌是由人類乳頭瘤病毒（簡稱HPV）第16型和第18型所導致。病毒會潛伏在子宮頸、陰道等部位，早期帶病毒沒有明顯症狀，或能靠自身的免疫力清除。但若藏於子宮頸的HPV引致子宮細胞變異，最終便會導致子宮頸癌。婦女如發覺下腹或背部疼痛、大小便感到困難、尿液及糞便帶血、失禁、腳腫等症狀，應及早求醫。

確診子宮頸癌仍然有治療的曙光。譚醫生續指，子宮頸癌在本港約有四分一患者於第一期發現，5年存活率高達九成，康復的機率很高。即使屬二期或三期，5年存活率亦高逾五成，分別為76%及59%，故及早診斷，可把握最佳治療時間。

▲ 防癌會早前為學童免費打針，有家長（左一）帶同三名兒子到場接種疫苗及聽講座。

子宮頸癌是眾多癌症中少數可透過疫苗作預防。譚醫生表示，「預防子宮頸癌主要靠子宮頸抹片檢查，以及HPV DNA檢測，如有需要更會進一步做陰道的檢查，可以提早找出病因，進行適當治療，從而預防癌症的發生。」根據政府子宮頸普查計劃的最新建議，鼓勵25至64歲曾有性經驗的婦女，都應定期接受子宮頸篩查，例如30至64歲而曾有性經驗的婦女可每五年接受一次HPV檢測，或配合子宮頸細胞檢驗合併檢測。譚醫生指，HPV病毒的DNA測試做法與傳統抹片無異，同樣在子宮頸抽取部分細胞，然後進行DNA測試，此做法比傳統抹片更精準。

▲ 防癌會的防癌教育電動巴士更會駛進校園，定期開展各項癌症教育計劃。

防癌會推「免費HPV疫苗接種計劃」 反應良好 社會接受意識高



香港防癌會致力推廣正確的「防癌」資訊，除了成年婦女，該會更會走進校園，務求讓公眾從小就建立正確的「防癌」觀念，並付諸實行。由於HPV 16和18引致的子宮頸癌是少數可透過疫苗預防的癌症，更可預防外陰和陰道癌、肛門癌、癌前病變及生殖器官濕疣，香港防癌會較早前推行「免費HPV疫苗接種計劃」，為逾100名15至17歲的女童及9至14歲的男童免費接種疫苗，期間防癌會的護士會在場向家長和學童講解子宮頸癌、人類乳頭瘤病毒引致的癌症風險、疫苗資訊以及防癌基本知識等。另外，防癌會的防癌教育電動巴士更會駛進校園，定期開展各項癌症教育計劃，包括推廣預防子宮頸癌的訊息。

公眾欲知更多防癌資訊，可瀏覽香港防癌會網頁：hkacs.org.hk

（特約）