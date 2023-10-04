【病毒肆虐】入秋RSV病毒肆虐無藥醫　兒科醫生：留意7症狀嚴重可猝死

▲ 入秋後「呼吸道合胞病毒」（RSV）病毒肆虐，有台灣兒科醫生呼籲家長，要留意小朋友7個症狀，最嚴重有機會猝死。

踏入秋季，病毒細菌開始活躍，家長除了為小朋友預防流感，還要留意另一種病毒。有兒科醫生發現，近日有很多兒童因為一種病毒需看急症，感染症狀包括「咳、痰、喘」，兒科醫生警告，當嬰幼兒感染這種病毒後，最嚴重有機會猝死，家長必須多加留意。

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台灣兒科醫生吳昌騰近日在facebook發帖文表示，由於入秋後不少病毒流行，近日看急症的兒童人數大幅增加，尤其是感染「呼吸道合胞病毒」（RSV），部份感染RSV的兒童症狀嚴重，更出現肺炎，故發文提醒家長要多加留意。

吳昌騰醫生指出，當嬰幼兒感染「呼吸道合胞病毒」，3大症狀主要是「咳、痰、喘」，即是「咳嗽嚴重，氣管內、肺部痰很多，喘息（Wheezing）很嚴重」。RSV不僅可以導致兒童發生嚴重細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，甚至可導致病童重度呼吸暫停，嚴重更有機會猝死。

▲ RSV有機會導致兒童肺炎。（吳昌騰醫生facebook圖片）

疫情3年削孩子抵抗力

由於新冠疫情長達3年，很多兒童出現「免疫負債」。吳昌騰指尤其5歲以下兒童，在疫情期間都沒有感染其他病毒，以致抵抗力弱，如今疫後恢復正常生活和旅遊，兒童感染病毒機會增加。他提醒家長應避免帶幼童前往人多擠迫的地方，並注意孩子有否失眠、食欲降低及「咳、痰、喘」症狀。

台灣著名作家九把刀的3歲女兒去年曾感染RSV，當時持續流鼻水、發燒，更半夜咳嗽嘔吐，以及耳朵痛到哭，九把刀對女兒染病非常心痛，曾上網向網民求助怎樣對抗這個病毒。他指該病沒有藥正式醫治，只可紓緩病徵，他眼見女兒不斷流鼻水、發燒、咳嗽等，直言很心痛女兒，覺得她很可憐。

1歲以下感染後影響大

據本港衞生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒所引起，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，以及間中會引起中耳炎。

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時形容RSV是頗嚴重的疾病，四季流行，患者多會發燒咳嗽，1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

劉成志醫生又指，RSV及流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽，後者沒有疫苗預防，早產嬰兒及嚴重個案可注射抗體治療，但因成本昂貴，每劑價錢達數千元，根據國際標準多只向高風險兒童作注射，預防要靠保持個人衞生、多洗手。

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責任編輯：林綺玲