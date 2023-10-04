【代理受賄】涉向租戶索賄4.1萬助洽減租　地產代理罪成還押候判

▲ 地產代表涉向租戶索賄協助洽談減租等事宜罪成候判。資料圖片

57歲地產代理涉在2020年疫情期間，向1名夾公仔店租戶索取及收受賄款共4.1萬元，以助對方跟業主洽商減租及續租。該代理早前被廉署起訴代理人接受收益等6罪，經審訊後今（4日）於九龍城法院被裁定所有罪名成立，被告還押至10月19日判刑，以候背景報告。

被告鍾繡文（57歲，物業代理）今被裁定3項代理人接受收益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料罪成。控罪指，被告分別於2020年7月至10月，四度向吳姓租戶收受4筆共4.1萬元的賄款，作為協助吳與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬。鍾另被控於同年7月7日及30日，非法煽惑吳不誠實地向核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由裝修一間承辦商發出的收據。

裁判官葉啟亮裁決時指，被告辯稱以朋友身分在工餘時間，替吳姓租客處理減租和續租事宜，裁判官反駁指公司只會完成客人的首單生意，其後的生意均會被代理奪走，被告若將所有合約留待工餘時間才處理，毋須與公司分佣，斥被告說法無稽。

裁判官續指，被告使用公司電腦製作減租協議書，可見與其工作相關，被告與吳必然是代理和租客關係，而被告僱主亦指員工提供售後服務是工作一部分，包括洽商減租，裁定被告所有罪名成立。

辯方求情指被告初犯，從事地產代理23年，法律認知有限，忽略案件嚴重性。裁判官指控罪嚴重，判監無可避免，將被告還押至10月19日判刑，以候背景報告。

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記者：陳曉欣