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【自助餐優惠】海景嘉福洲際酒店自助晚餐買2送2　$419起食大閘蟹+鱈場蟹腳+龍蝦

親子好去處 19:09 2023/10/04

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海景嘉福洲際酒店Cafe On M現正推出「蟹之盛宴」自助晚餐買2送2優惠，可以任食清蒸大閘蟹。

秋風起，又是吃大閘蟹的時候。想到鮮甜肥美的大閘蟹蟹膏膏脂豐腴、肥厚、甘香就垂涎欲滴，五星級酒店海景嘉福洲際酒店Cafe On M現正推出「蟹之盛宴」自助晚餐買二送二，人均$419起，各位「蟹粉」，機會來了！

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海景嘉福洲際酒店Cafe On M自助晚餐，於今個秋季推出「蟹粉」期待以久的「蟹之盛宴」，可以一次過吃盡時令蟹饌，包括清蒸大閘蟹、加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、泰式蟹肉柚子沙律、酥炸軟殼蟹酪梨卷、大閘蟹粉紅扒龍蝦、大閘蟹粉拌麵、泰式咖哩炒肉蟹、海鮮焗釀蟹蓋、蒜香辣椒蟹肉意粉，還有新鮮冰凍蟹類、日式捲物到泰咖哩式等，當然亦有自助餐必備的冰凍龍蝦、北海道帶子、翡翠螺、鯛魚及八爪魚，還有日式刺身及煙三文魚等。

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至於甜品除了有行政總廚Jean-Marc Gaucher精選的橙酒班戟及法式栗子薄烤餅之外，亦有港式鴛鴦意大利芝士蛋糕的嶄新口味，一家大細都啱食。

想試的「蟹粉」要把握機會以優惠價訂位，KKday現推出自助晚餐限量買2送2優惠，折後人均$419起，就可以瘋狂拆蟹，CP值好高！小編上去看過，見到每日仍有名額。

小編今日上網預訂，最快都要10月30日先有位。

蟹之盛宴自助晚餐 

用餐時間：18:30 – 22:00

【快閃限量搶 買二送二】

  • 星期一至四 $1,676/4 位（平均 $419/位，原價 $3,072/4 位）
  • 星期五至日及公眾假期 $1,820/4 位（平均 $455/位，原價 $3,336/4 位）

（包括原價加一服務費、每次需預訂4位）

【快閃優惠 7 折】蟹之盛宴自助晚餐

  • 星期一至四：成人$559/位、小童（4-11 歲）$335/位（原價 成人$768/位、小童$460/位）
  • 星期五至日及公眾假期：成人$607/位、小童（4-11 歲）$383/位（原價 成人 $834/位、小童 $526/位）

（包括原價加一服務費）

*每張訂單訂購滿4位成人或以上可享無限暢飲紅白酒

購買連結

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責任編輯：王明芳

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