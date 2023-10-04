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【港大校委會風波】曾列明下任醫學院院長需有「美國高等院校經驗」　消息：張翔最終舉薦劉澤星「坐正」院長

社會 18:29 2023/10/04

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(資料圖片)(陳靜儀攝)

香港大學校委會爆發內部紛爭，有校委向校長張翔作出多項投訴，其中一個矛頭是關於下任港大醫學院院長人選。有港大醫學院教授向TOPick表示，劉澤星會被委任為下任院長，形容他了解醫學院，有領導才能，支持決定。不過另一名醫學院教授則指，未知劉澤星最終是否出任院長，形容港大正陷於混亂當中。

港大醫學院原院長梁卓偉去年7月離任，港大去年挑選美國獵頭公司協助遴選醫學院院長和副校長。有傳媒昨日報道，遴選列明下任醫學院長具備「美國高等院校經驗」，人選包括美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar、港大兒童及青少年科學系系主任梁永恆，以及正在署任院長的李嘉誠醫學院風濕及臨床免疫學講座教授劉澤星。

據了解，張翔最終決定推薦劉澤星「坐正」院長，仍待11月校委會通過決定。有港大醫學院教授向TOPick表示，劉澤星會被委任為下任院長，形容他了解醫學院，有領導才能，為學生及同事着想，相信於他領導下醫學院前景明朗。不過另一名港大醫學院教授則表示，仍未知道劉澤星最終是否會出任院長，形容校委會爭議，令港大陷入「混亂與創傷」當中。

港大早前回覆傳媒查詢時表示除了本地招聘，亦盼透過獵頭公司協助物色有海外經驗的頂尖學者，讓遴選委員會挑選醫學院長，邀跨國獵頭公司是常有做法。港大校委會主席王沛詩則表示，港大是提供平等機會的僱主，請人時視乎申請人的優點及是否合適。

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記者：陳展棋 

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