【金馬獎2023】《年少日記》公開全新海報　宣布定檔11月16日公映

▲ 《年少日記》

第五屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品《年少日記》，由新晉導演卓亦謙編寫及執導、爾冬陞監製，盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎及黃梓樂主演，該片於昨日（10月3日）獲得第60屆金馬獎共5項提名，亦為今屆唯一港產片入圍「最佳劇情長片」。今日（10月4日）電影亦公佈最新電影海報，並宣布定檔11月16日上映。

《年少日記》在昨天金馬獎公布的提名名單中，共獲五項提名，包括：最佳原著劇本 — 卓亦謙、最佳剪輯 — 陳曉進、卓亦謙、最佳新導演 — 卓亦謙、最佳男配角 — 黃梓樂及最佳劇情長片，亦成為唯一一套港產片入圍最佳劇情長片。

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爾冬陞老懷安慰

得知好消息後，台前幕後都受到極大鼓舞，監製爾冬陞笑言：「有老懷安慰的感覺。」

對於首次執導長片便有如此好成績，編劇及導演卓亦謙亦表示這次提名實在有很大的意義：「第一次拍電影之前，我的本業是寫劇本的，一直很喜歡說故事，所以得到劇本上的肯定，對我來說有很大的意義，彷彿有人拍拍我的肩膀說：要繼續做自己喜歡的事情喔。」

拍攝《年少日記》時黃梓樂只得9歲，其細膩的演出令他首次獲得金馬獎最佳男配角提名，實在令人刮目相看。

梓樂對導演實在表示感謝：「首先好多謝導演卓亦謙哥哥俾機會我，第一次睇劇本嘅時候已經睇到喊，一套好打動人心嘅電影，而且我係第一次收到全套戲嘅劇本，好多謝導演嘅信任，拍嘅時候冇諗過入圍定唔入圍，只希望自己盡力去做， 希望大家都可以支持《年少日記》。」

對於電影即將上映，梓樂表示非常期開心期待：「希望快啲同觀眾一齊欣賞呢套電影，同埋希望可以同大家交流一下。」

擔心不能抽離

戲中梓樂有很多喊戲，年紀小小的他也表示曾擔心抽離不了：「拍嗰陣時記得有一幕都喊到抽離唔到，當其時真的嚇親大家，導演同媽咪講不如今日就算（但其實仲有好多場未拍），唔好再繼續，返屋企抖下先，我當時覺得呢個導演實在太好，全部人都走嚟安慰我，成個團隊、幕前幕後都好錫我，充滿住愛。所以我同自己講，呢套戲喺導演好多年嘅心血，我一定要盡自己努力去做。」

另外，電影今日發布最新電影海報，只見男主角盧鎮業在上面對照著下面的梓樂，仿佛兩者之間有著難以言喻的關係。

海報亦見到有鄭中基、陳漢娜、韋羅莎的身影，5人之間仿似互相影響，其中早前預告已見到鄭中基首次飾演嚴父，令人非常期待電影究竟想述說一個怎樣的社會故事。

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