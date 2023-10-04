【港大校委會風波】校委會主席王沛詩︰下周一召開特別會議　 定必公平公正處理投訴

▲ (資料圖片)

香港大學校委會爆發內部紛爭，有校委向校長張翔作出多項投訴。港大校委會主席王沛詩表示，校務委員會全體24位成員及教務長自上周三(9月27日）晚上起收到若干匿名電郵投訴。張翔作為校務委員會的當然（ex-officio) 成員，亦收到該等匿名電郵。

王沛詩指，香港大學對舉報(whistle blowing)有既定的政策及程序。作為校務委員會的主席，隨即決定在上周五召開特別會議，討論如何處理此等匿名投訴郵件。鑒於有多位委員未能出席, 會議延期至下周一舉行。校務委員會定必按照大學政策及程序，以事實為基礎，以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。

王沛詩表示，如有任何調查程序，當事人可行使其權利，包括尋求法律意見及作出回應。基於私隱考慮及相關條例，大學一般不會對具體人事問題作出公開評論。

她亦提到，香港大學歷史悠久，百多年來得到各界的支持和厚愛，無限感激。校務委員會是香港大學最高的管治團體，「定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大家的期望。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋