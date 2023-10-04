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鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢

娛樂 20:15 2023/10/04

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林穎彤

今日（10月4日），現年29歲的TVB藝人鄭雋熹涉JPEX案被捕，並更相信為犯罪集團的成員。但同時據指，鄭雋熹涉召另一案件，他早前與TVB女藝人林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被拘捕及落案控告，案件已於屯門法院提堂，將在本周五（10月6日）再訊。

據指，一名虐兒案中女童早前被安排在大埔那打素醫院留院治理。在本年8月2日，該女童的48歲姓冼母親聯同鄭雋熹、林穎彤及另外1男2女，共6人到醫院想探望女童，但因女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫生遂拒絕要求，雙方由此發生爭議。

【JPEX風波】涉JPEX案被捕鄭雋熹曾獲馬國明力讚　TVB回應事件：正在了解中

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被控公眾地方行為不檢

在此期間，冼母一方眾人情緒激動，在走廊大聲喊叫，對醫院員工及病人造成滋擾，社工要報警求助。

警員到場調查後，以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕鄭雋熹和林穎彤等6人，之後控以「公眾地方行為不檢」罪，已於8月4日在屯門法院提堂，延至本月6日再訊。

林穎彤忽然富貴

現年30歲林穎彤童星出身，首部演出作品為2003年亞視劇集《萬家燈火》，長大後加入TVB成經理人合約藝員，也和曾為星夢娛樂旗下歌手。她演出的代表作包括電視劇《萬家燈火》、《城寨英雄》、《陀槍師姐2021》、《下流上車族》，以及綜藝節目《安樂蝸》等。

在葵涌葵芳邨長大的她於單親家庭成長，1歲時生父拋妻棄女，因此與母相依為命，更曾在街頭行乞9個月。

因此，她本是慳妹一名，過往生活樸素，可是林穎彤在今年起突然不時在IG騷名牌，被指忽然富貴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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