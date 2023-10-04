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【飲食速報】戶戶送與中環人氣店Schragels合作　推出3款口味限定Bagel甜品

親子好去處 18:30 2023/10/04

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戶戶送與Schragels推出的3款獨特口味Bagel。（有關機構提供）

每年10月14日是國際甜品日，戶戶送今年將與主打紐約風味的本地人氣Bagel店Schragels合作推出一系列限定創意Bagel甜品，多種口味融合鹹香及清甜風味，賣相亦色彩繽紛，即日起透過戶戶送發售。

主打紐約風味的Bagel店Schragels與戶戶送推出限定創意Bagel甜品，包括綿密糖霜忌廉芝士彩虹Bagel、楓糖煙肉忌廉芝士法式西多士Bagel及小清新抹茶忌廉芝士黑芝麻Bagel，融合了鹹香及清甜風味，展現出煙韌層次口感。

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戶戶送與Schragels推出的3款獨特口味Bagel：

1. 綿密糖霜忌廉芝士彩虹Bagel

七彩繽紛的Bagel甜品人見人愛，內餡的忌廉芝士甜而不膩，彩色的麵包圈採用天然色素調色，大人、小朋友都可以吃得健康又滋味！

2. 楓糖煙肉忌廉芝士法式西多士Bagel

靈感來自Schragels 經典口味清真法式西多士Bagel，內餡以楓糖糖漿配上脆脆煙肉碎，完美結合甜味與鹹香風味，帶來獨特豐富的層次口感。

3. 小清新抹茶忌廉芝士黑芝麻Bagel

黑芝麻扭紋麵包圈打卡一流，內餡的忌廉芝士加上粒粒Oreo餅乾碎，混合清甜的抹茶味。來一口鬆軟的Bagel，讓茶香瞬間治癒心靈！

3款口味Bagel包括綿密糖霜忌廉芝士彩虹、楓糖煙肉忌廉芝士法式西多士及小清新抹茶忌廉芝士黑芝麻。（有關機構提供）

Schragels限定Bagel甜品系列即日起透過戶戶送發售，無論你喜愛色彩繽紛的彩虹口味、法式風味西多士的酥脆口感，還是黑芝麻抹茶交織出的甘甜香氣，都能為味蕾帶來獨特滋味體驗。先到先得，售完即止。

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責任編輯：林綺玲

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