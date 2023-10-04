【大灣區航空】機票價格隨需求下跌　大灣區航空嘆國泰減價令競爭困難

▲ （大灣區航空圖片）

大灣區航空啟航一年多，行政總裁許漢忠今日指受惠於疫後報復式消費，大灣區航空暑假期間載客率約8成，但訪港旅客不足令航班需求難以持續，所有航空公司票價維持於低水平，令新晉的大灣區航空難以與老牌企業國泰航空競爭。

許漢忠稱，大灣區航空會持續擴展，包括11月內加開菲律賓航綫。他又希望香港政府能在政策上扶持新晉企業，例如讓小公司優先選擇航班時刻，或在分配航權時優先考慮小公司。

大灣區航空現營運台、越、泰、日、韓航綫，許漢忠稱，受惠於港人「疫後報復式旅遊」，往外地的航班載客量令人滿意，但近年有意來港旅遊的外國遊客大減，令回程機難以「坐滿」，8月整體載客率約7至8成。

他續指，在需求不足的情況下，所有航空公司都選擇減價，現時票價已經「低到震」。他坦言，當國泰票價和大灣區航空差距不大時，大灣區航空的生存空間無可避免減少，「連比較的空間都無，4架飛機同200幾架飛機無得比。」

他認為，在疫情後的特殊情況下，新加入市場的大灣區航空難以與國泰航空正面競爭，希望香港政府能作出政策扶持，例如在編排航班時刻讓小公司優先選擇，分配航權時亦優先考慮小公司，「有競爭先有進步，站在消費者的角度來說，多一家航空公司只有好處。」

現時大灣區航空正持續拓展航綫，繼今年7月首航胡志明市後，許漢忠透露11月將開辦往來菲律賓的航綫。被問及何時才能開辦內地航綫，許漢忠表示，內地較其他地區遲開關，所以較遲部署營運國內航綫，在現時客機數量有限，如新航綫只能提供每周一兩班機，對乘客亦欠吸引力。

他強調，相關工作仍在進行中，有持續與內地有關當局聯絡，但要一步一步來，待旗下飛機數目增加，必然會考慮內地市場。

至於屆時會開設甚麼航點，他指出北京、上海、成都等一綫城市會是首要考慮，但烏魯木齊、呼和浩特等港人熱門旅遊聖地，亦是目標之一，未來或會於旅遊旺季推出季節性航班。

大灣區航空計劃5年內增加19架飛機，許漢忠稱，每架飛機會配備10名機師和20名空中服務員，意味大灣區航空在未來5年要增聘190名機師和380名空中服務員。

許漢忠坦言，經歷3年疫情後，大部分疫情期間被裁的機師已到國外工作，無意回港工作，而被裁的空中服務員對本港航空業的信心亦未恢復，本地招聘上有一定困難。

他分享招聘策略時指，未來會繼續在國際間招聘機師，本地培訓方面正與香港國際航空學院合作，希望維持機隊組成多元。空中服務員方面，大灣區航空正在珠三角地區進行招聘，目前反應頗良好，對未來人手招聘感到樂觀。

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記者：陳梓蔚