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【著數優惠】華懋集團推「如心賞」會員獎賞計劃　消費做義工均可儲積分

社會 20:53 2023/10/04

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（華懋圖片）

華懋集團今日於中環街市舉行「如心賞」全新會員獎賞計劃啟動禮。市民只要下載並登記指定應用程式，便可透過消費或做義工賺取積分，換取獎勵。

「如心賞」會員獎賞計劃覆蓋華懋集團旗下６間參與的如心酒店及服務式住宅、9大商場、中環街市及戲院。

參加「如心賞」費用全免，只需下載「如心賞」APP，成功登記成為會員，即可享各種會員專屬優惠和禮遇，並可免費參加各項「好心行動」義工服務。

會員除透過參加義工活動賺取積分，亦可透過消費獲得獎賞。「如心賞」會員在華懋集團旗下的9大商場、 中環街市、６間參與的如心酒店及服務式住宅或戲院，透過電子支付消費，只需憑單一收據消費滿100元或以上，即可以每消費1元賺取1分。

在獲得積分後，可換取百多項獎賞，如購物及餐飲現金券、如心酒店住宿及餐飲現金券、Nina Patisserie 蛋糕及蝴喋酥、精美小家電、個人護理產品、家居用品及泊車優惠等。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興在啟動禮中表示，集團自2020年重塑品牌，堅持所推行的業務，要兼備「人、繁榮、環境」。在「如心賞」下，會員既可消費儲分，亦可參加不同的社區服務。

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記者：陳梓蔚

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