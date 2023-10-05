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【居屋2023】62折居屋中籤號碼出爐　即睇最新攪珠結果

社會 10:34 2023/10/05

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黃碧如抽中居屋攪珠號碼。（曾耀輝攝）

居屋攪珠今日（5日）進行，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持電腦攪珠儀式，62折居屋第一個號碼是92，料獲邀首批揀樓機會較大。

首十個抽出號碼，依次是92、31、59、78、01，36、20、68、69、48。

已申請今期居屋的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如白表：W 00000 22）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼。

今期居屋推出9,154伙新建單位，包括安達臣安楹苑1,140伙、安樺苑990伙、安麗苑1,380伙、啟德啟悅苑2,046伙、元朗朗天苑3,080伙、 屯門兆翠苑518伙，折扣是市值62折，售價149萬元至494萬元。

今年樓王位於啟德啟悅苑，最大的475呎單位售494萬元，呎價1.04萬。啟悅苑勝在交通方便，是今期居屋唯一鐵路盤，鄰近港鐵宋皇臺站。

網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。

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記者：TOPick港聞組

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