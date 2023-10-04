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【機場城市】機場舉行為期3月文化藝術節　即睇機場新玩意

社會 21:20 2023/10/04

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（機管局圖片）

「香港國際機場文化藝術節 2023」今日正式開幕，機管局將和多個藝術團體合作，於9月28日至12月31日期間，在機場多個地點舉行展覽及表演。

文化藝術節涵蓋不同形式的藝術創作，包括在機場巨型數碼幕牆上，透過動畫短片重新演繹傳統中國書畫、以漫畫呈現香港電影的經典場景、由本地藝術家繪上生動別緻圖案的三座鋼琴，將設置在客運大樓不同地點，供旅客欣賞和音樂家現場演奏、傳統明信片將結合藝術與互動元素，展示本港的文化風景。詳情按此

「香港國際機場文化藝術節 2023」於今天在一號客運大樓舉行開幕典禮，由「張駿豪四重奏」演奏爵士樂揭開序幕。機管局行政總裁林天福致辭時表示，經過三年疫情後，很高興這項盛事終於重臨香港國際機場。於過去一年，機場客運量持續上升，作為旅客到港第一道門戶，機場是一個理想平台，向旅客展現本港多元文化面貌，並讓旅客有更愉快的機場體驗。

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記者：陳梓蔚

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