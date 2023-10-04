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【杭州亞運】港足0：4不敵日本　周六踢銅牌戰力爭首面獎牌

社會 21:43 2023/10/04

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(港協暨奧委會提供)

歷史性闖入亞運4強的港隊，與上屆亞運銀牌得主日本爭奪決賽席位，最終以4球落敗。港足仍有望踏上頒獎台，周六下午會轉戰銅牌戰對上烏茲別克，力爭香港史上首面足球亞運獎牌。

港隊今仗正選只有1個調動，去仗奠勝的潘沛軒停賽下，由林樂勤頂替，伙拍安永佳及張熹延攻堅。門將繼續由謝家榮把關，曾以行、李毅凱扼守中路，胡晉銘、余在言坐鎮中場。至於日本隊則作出大幅度輪換，輪換多達8名球員。接連在淘汰賽擊敗巴勒斯坦、伊朗的港隊，今仗面對實力更強的勁旅日本未有怯場，甫開賽便嘗試壓前進攻，但張憙延和林樂勤的連番施射均無功而還。

可惜日本球員技術明顯更強，之後逐漸搶回形勢，在23分鐘日本一次罰球攻擊斬入禁區，孫銘謙解圍不遠，皮球落到鮎川俊腳下輕鬆射入，令港足半場落後0：1。落後的港隊欲急起直追，無奈對方站穩陣腳，愈踢愈順，分別在54分鐘及74分鐘再度失守，港隊隨後換入趙聡悟、劉家喬，及有傷在身的林衍廷冀增強活力，始終未能破蛋，最終港隊以0：4落敗。

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孫銘謙賽後指，面對日本是上了一課，學習對方球員的變化與突破，而港隊難得打入4強，想「貪心少少」奪得獎牌，會在銅牌戰放開心態，盡全力迎戰。港隊周六下午4時將轉戰銅牌戰，與老對手烏茲別克力爭銅牌。

港足今次改寫參加亞運歷來最佳戰績，受到全港球迷關注，在香港至少逾30個商場直播賽事，中國香港足球總會亦在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，全院滿座。不少球迷都身穿港隊球衣及帶同區旗到場觀賽，有球迷形容港隊晉身四強已是喜出望外，雖然港隊落敗而回，但仍滿意港隊發揮，已踢岀好表現，寄望周六奪牌而回。

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