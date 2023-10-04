【海濱發展】海濱事務委員會盼收集更多市民意見　甯漢豪：會多嘗試多了解市民喜好

▲ （資料圖片）

海濱夜市暫告一段落，鄧家彪立法會議員辦事處舉辦研討會，討論如何善用海濱用地。海濱事務委員會主席吳永順指出，期望短期內能開放更多海濱用地給市民使用。發展局局長甯漢豪則指，未來海濱活動未必是墟市，希望可多作嘗試，了解市民喜好。

吳永順出席活動時指，近年開始收集各界對海濱發展的意見，多得這些意見，令海濱發展的可能性增加。他指出，現時海濱會盡可能先開放，讓市民「邊用邊諗」，籍此收集更多市民意見。

發展局局長甯漢豪回應傳媒提問時則表示，3個海濱用地將舉行不同活動，由現時至十一月底，市民或可看到墟市以外的活動。她相信海濱可以承載不同類型的活動，譬如一些以音樂為主或以運動、康樂為主的活動

我希望藉着今次這個活動，一直至十一月底，我們嘗試不同活動，會看到市民的喜好在哪裏。

她補充指，接下來的周末可能天氣不穩定，對於在戶外舉行活動會有一定影響，呼籲市民留意相關公布。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚