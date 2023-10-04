  • 31°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 22:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海濱發展】海濱事務委員會盼收集更多市民意見　甯漢豪：會多嘗試多了解市民喜好

社會 22:03 2023/10/04

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

海濱夜市暫告一段落，鄧家彪立法會議員辦事處舉辦研討會，討論如何善用海濱用地。海濱事務委員會主席吳永順指出，期望短期內能開放更多海濱用地給市民使用。發展局局長甯漢豪則指，未來海濱活動未必是墟市，希望可多作嘗試，了解市民喜好。

吳永順出席活動時指，近年開始收集各界對海濱發展的意見，多得這些意見，令海濱發展的可能性增加。他指出，現時海濱會盡可能先開放，讓市民「邊用邊諗」，籍此收集更多市民意見。

發展局局長甯漢豪回應傳媒提問時則表示，3個海濱用地將舉行不同活動，由現時至十一月底，市民或可看到墟市以外的活動。她相信海濱可以承載不同類型的活動，譬如一些以音樂為主或以運動、康樂為主的活動

我希望藉着今次這個活動，一直至十一月底，我們嘗試不同活動，會看到市民的喜好在哪裏。

她補充指，接下來的周末可能天氣不穩定，對於在戶外舉行活動會有一定影響，呼籲市民留意相關公布。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【香港夜繽紛】鄧家彪：觀塘海濱夜市可擴大規模　適合長期舉行市集
16:03 2023/10/02
【香港夜繽紛】鄧家彪：觀塘海濱夜市可擴大規模　適合長期舉行市集
【夜繽紛】邵家輝指黃金周旺丁旺財　灣仔區議會主席對海濱夜市效果存疑
12:20 2023/10/03
【夜繽紛】邵家輝指黃金周旺丁旺財　灣仔區議會主席對海濱夜市效果存疑
【海濱好去處】全港唯一水上天后廟「登岸」銅鑼灣海濱　原廟船擬改做水上博物館
17:16 2023/10/03
【海濱好去處】全港唯一水上天后廟「登岸」銅鑼灣海濱　原廟船擬改做水上博物館

你可能感興趣

【香港夜繽紛】鄧家彪：觀塘海濱夜市可擴大規模　適合長期舉行市集
16:03 2023/10/02
【香港夜繽紛】鄧家彪：觀塘海濱夜市可擴大規模　適合長期舉行市集
【夜繽紛】邵家輝指黃金周旺丁旺財　灣仔區議會主席對海濱夜市效果存疑
12:20 2023/10/03
【夜繽紛】邵家輝指黃金周旺丁旺財　灣仔區議會主席對海濱夜市效果存疑
【海濱好去處】全港唯一水上天后廟「登岸」銅鑼灣海濱　原廟船擬改做水上博物館
17:16 2023/10/03
【海濱好去處】全港唯一水上天后廟「登岸」銅鑼灣海濱　原廟船擬改做水上博物館

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【直擊有片】金鐘政總外有人疑持刀襲保安兩人傷　17歲男被捕
【直擊有片】金鐘政總外有人疑持刀襲保安兩人傷　17歲男被捕
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【好人好事】一注獨中1.7億頭獎 善心男向窮街坊爽派錢後低調搬家
【好人好事】一注獨中1.7億頭獎 善心男向窮街坊爽派錢後低調搬家