【杭州亞運】市民撐港足踢出表現　楊潤雄形容雖敗猶榮

▲ 市民在apm大電視觀賞港足對日本四強賽事，情緒高漲。（梁偉榮攝）

港隊足球歷史性闖入亞運4強，今晚與上屆亞運銀牌得主日本上演4強賽，全港球迷都為港隊打氣，亦吸引不少市民到多個商場駐足欣賞賽事。雖然港隊最終不敵日本，以0比4落敗，但球迷對港隊落後下，仍未放棄進攻，不時為港隊歡呼吶喊。多位官員亦到康文署場館觀賽，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，感謝球員所付出的努力，雖敗猶榮，而周六（7日）下午港隊轉戰銅牌戰對上烏茲別克，繼續力撐港隊。

雖然港隊對日本以0比4落敗，但港足仍有望踏上頒獎台，周六下午對烏茲別克上演銅牌戰，力爭香港史上首面足球亞運獎牌。

港足今次改寫亞運歷來最佳戰績，受到全港球迷關注，在香港至少逾30個商場直播賽事，中國香港足球總會亦在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，全院滿座。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不少球迷身穿港隊球衣及帶同區旗到場觀賽，觀塘apm及奧海城大電視都吸引大批球迷圍觀。

▼ 點擊圖片放大 +2

有球迷形容港隊晉身四強已是喜出望外，雖然港隊落敗而回，但仍滿意港隊發揮，已踢岀好表現，寄望周六奪牌而回。

▼ 點擊圖片放大 +2

今晚（4日）財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、房屋局局長何永賢、康文署署長劉明光等人，晚上到康文署在九龍公園體育館設置的亞運直播區，與市民一同觀賞賽事，齊撐港隊，他們更揮動區旗及吹氣棒打氣。

▼ 點擊圖片放大 +2

楊潤雄表示，港足今晚比賽表現拼博，爭取每一個機會，體現香港人永不言敗的精神，感謝球員所付出的努力，雖敗猶榮，星期六繼續為港隊銅牌戰打氣。

楊潤雄又恭賀港隊在杭州亞運男、女子壁球單打，及橋牌女子團體賽取得銅牌。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍