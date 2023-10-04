【持刀傷人】政總傷人少年與家人糾紛後出門犯案　警方：初步無證據涉政治動機

▲ 現場拾獲兇刀。（林宇翔攝）

今早（4日）上午10時許， 金鐘政府總部外一條天橋發生傷人案，2名政府總部保安人員被一人用刀襲擊，57歲保安員左手被割傷，而60歲保安員協助制服疑犯時扭傷左膝，送院後情況穩定。警方接報到場，以傷人罪拘捕一名17歲男子。

警方今晚交待案情，中區警區助理指揮官（刑事） 警司林建達表示，警方初步調查被捕男子，今早9時10分離開秀茂坪寓所乘坐港鐵，10時到達金鐘站，並到政總外的天橋，相信該男子從家中帶走生果刀行兇。

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被捕男子17歲，持香港身份證，報稱學生，並有自閉症需長期覆診。警方指，被捕人本應7月覆診，但因事故延遲至11月才覆診，之前並無涉及暴力案件記錄。警方將全方位調查事故起因，包括被捕人精神狀態及家庭背景關係。

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警方又發現，被捕人在犯案前，於家中與家人因瑣碎事發生糾紛後出門，警方將調查會否與犯案動機有關。警方指，犯案人屬單獨行事，初步未沒有證據顯示涉及政治活動或針對政府機構。警方重申，對暴力事件零容，並感謝途經市民及保安員協助警方拘捕行兇者，及衷心慰問，希望受傷保安員早日康復。

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記者：黃傑偉