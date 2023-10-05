球壇精英再度匯聚澳門  2023「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」下周開桿

澳娛綜合度假股份有限公司冠名贊助，由Internatinal Management Group (Overseas) LLC.主辦，澳門特別行政區政府體育局聯合主辦，第二十屆澳門高爾夫球公開賽將於2023年10月12日至10月15日，假澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉辦，定必掀起一波熱潮。

世界級選手匯聚一堂 競逐100萬美元獎金



澳門高爾夫球公開賽誕生於1998年，是澳門歷史最悠久的高爾夫國際賽事，也是澳門本地影響力最大的賽事之一。是次比賽將有144名來自世界各地的選手參賽，其中包括來自亞巡賽排名頂尖的124名球員，4名由澳門高爾夫球總會選出的球手，以及16名由贊助商邀請的選手，共同競逐100萬美元豐厚獎金。

其中備受矚目的有來自中國香港的許龍一（Taichi Kho），在剛剛結束的杭州第19屆亞運會中，他以四輪261桿的總成績奪得男子個人金牌，同時也幫助香港隊獲得團隊銅牌的成績。他的亞運會隊友張雄熙（Matthew Cheung）、伍城鋒（Terrence Ng）也將出現在本屆「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」中。

澳洲的25歲新星，世界排名前50位的李旻宇（Min Woo Lee）已於早前確認參賽，他期望在是次比賽贏取冠軍。中國內地傳奇選手張連偉也會參賽。張連偉在2001及2002年兩度於澳門高爾夫球公開賽奪冠，以及在2003年成為第一個贏取歐洲巡迴賽的中國選手。還有來自印度的第19屆澳門高爾夫公開賽冠軍得主，加鋼傑‧布拉爾（Gaganjeet Bhullar）返場衛冕，同場還有在2016年成為首位於亞巡賽奪金的澳洲選手斯科特‧亨特（Scott Hend），以及5次亞巡賽冠軍得主，來自中華臺北的詹世昌，參賽者陣容不容小覷。

▲ 澳門特別行政區政府體育局局長潘永權。

▲ 中國內地傳奇選手張連偉。

▲ 澳娛綜合常務董事何超鳳。

頂級高球盛事回歸 澳門成體育旅遊休閒勝地



比賽流程由10月9日（星期一）開始至10月15日（星期日），一連7天。首三天為官方練習日，其中在第二天設有推桿樂開賽照、賽事周明星選手新聞發布會以及歡迎晚宴等。屆時大眾可以透過發布會了解明星選手備戰比賽的相關資訊。

10月12日（星期四）至10月15日（星期日）便是重頭戲，屆時每日一輪，共四輪的澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽正式開始。第二輪比賽結束後，前65名的選手將會晉級周末決賽輪。而10月15日（星期日）決賽輪後，頒獎典禮將於18洞果嶺舉行。

賽事冠名贊助商澳娛綜合度假股份有限公司表示︰澳門公開賽的回歸將給澳門一個向世界展示澳門文化及精神的機會，而澳娛綜合也感受到巨大責任，賽事期間提供最高標準的服務與設施，帶給所有高球愛好者一場記憶銘心的賽事。同時，澳娛綜合將在未來持續支持澳門特區政府推行的「旅遊+體育」跨界整合，為澳門帶來更多世界級體育賽事，從而進一步鞏固澳門作為世界旅遊休閒中心的地位。

是次比賽免費入場，有興趣的觀眾可登入網頁www.SJMMacaoopen.com免費注冊。即使無法親身到場觀看的觀眾也無需擔心，在2023年10月12日至10月15日，每天將會有賽事直播。在10月12及13日的直播時間為13:00-17:00；而10月14及15日的直播時間為12:00-16:00。對高爾夫球有興趣的球迷不容錯過！

更多相關資料，請查詢賽事網站：www.SJMMacaoopen.com

（特約）