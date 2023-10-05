【多胞胎】超強孕媽十分鐘誕6胞胎　27周早產體形比手掌還細

▲ 超強孕媽10分鐘誕6胞胎。

多胞胎一向有早產風險，巴西一名懷有6胞胎孕媽，懷孕僅27周就早產，醫院出動32人醫療團隊接生，短短10分鐘就剖腹產下6名孩子，當中最輕的只有1.39磅，比醫生的手掌還細，所以目前所有BB都健康存活，媽媽亦平安。

據巴西媒體及《鏡報》報道，巴西科拉蒂納一名29歲的媽媽羅穆阿爾多（Quezia Romualdo），與31歲丈夫原已育有一名5歲女兒，他們一直希望再生多一個小孩，與大女作伴。她在今年4月得悉再度懷孕，產檢時醫生驚訝地發現她懷有6胞胎，

醫生開始數：1、2、3、4、5、6。當醫生說是6胞胎時，我甚至覺得有點不舒服，一度離開房間，然後再回去問醫生是否確定。

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兩夫婦離開醫院後都憂心忡忡，擔心無法照顧如此多個孩子，慶幸在得到家人和朋友支持下安心下來，羅穆阿爾多的媽媽也打算搬來幫忙。

上月起，羅穆阿爾多就住院接受密切監測，並接受子宮頸環紮手術，確保子宮頸在分娩前保持閉合。直至10月1日，媽媽懷孕滿27周後便接受剖腹產，醫院出動32名醫護人員協助接生，包括醫生、護士、物理治療師、護理技術人員、麻醉師及兒科醫生，僅短短10分鐘，6名孩子均已平均健康地出生。

不過，所有孩子都非常迷你，其中一名僅重1.39磅，比醫生的手掌還細，而最大的BB剛重2.26磅，所有孩子都有呼吸過緩問題，慶幸插管後都迅速穩定。兩夫婦坦言，未來要養活如此多個孩子，需要很多幫忙，考慮展開眾籌活動。

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責任編輯：王明芳