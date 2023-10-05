【啟迪資優】資優學生3大方面特質 啟發資優孩子潛能促進全人發展

你的孩子資優嗎？現時很多學校推廣正向教育和資優教育，因兩者都有共同之處是—它們都關注學生的潛能和優點發展。但在發展之先，我們必需要知道那些孩子是資優呢？

資優學生都有這些常見的特質。在認知方面，資優學生能表現早熟的語言能力、並非凡的專注力、記憶力，及超前的閱讀和理解力，他們具思考邏輯性 ，解難能力高、分析能力強和喜愛自主學習。在情意方面，他們感情強烈，對自己、別人及週遭環境的敏感度高，並具領導才能，是完美主義者。在創意層面：資優學生的擴散性思考力強、具靈活性，樂於尋找解決問題的新方法，富冒險精神，唯喜歡獨自工作。

為了滿足資優學生的學習特性，一些學校會設立多元化的課程，提供具挑戰性的教學，讓資優學生在不同科目中，展現自己的天賦和才能。這樣一來，資優學生可以在各個領域中獲得機會，學習不同的技能和知識，並得到最大的益處。在設立選修課程前，老師多會透過興趣測評、專業評估或與學生和家長的訪談，了解學生的興趣和能力，繼而提供課程，讓學生根據自己的情況，選擇合適的內容，深入學習，並發展相關技能。

隨着近年不斷推廣的價值觀教育，資優學生除了追求在學術上的突破，亦要培養正確的價值觀念，讓他們得到全人的發展。學校正可透過這個機會，除了提供課程上特定的教材套，亦可引入應用的機會，將學生所學習的概念，透過社區服務來實踐。讓他們不單經歷「堅毅」、「勤勞」的鍛鍊，也在情意方面，體會「尊重他人」、「關愛」、「同理心」，甚至「國民身份認同」、「守法」等正面態度的重要。

筆者相信學校需透過社區的實踐，才能讓整個資優教育的配套變得豐富，讓學生更全面地經歷學習的意義，啓發潛能，促進全人的發展。

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